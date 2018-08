VM-medaljehåbet drukner i tvivlsom slowmotion-sejlads med kæntring De danske kvinder i 49erFX slutter som nummer 5 og 7 efter finalesejlads, der burde være afblæst.

Eksperterne var lidt i oprør, måske præget af den nationale nedtur, da danskerne endte udenfor medaljerækken ved VM i 49erFX.

Medaljeræset på Århusbugten blev en underlig forestilling, hvor de førende østrigere var på vej mod et sikkert verdensmesterskab, da de kæntrede og endte som sølvvindere, og både de forsvarende verdensmestre, Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen, og Ida Marie Baad/Marie Thusgaard blev sejlet længere ned i stillingen og sluttede som nummer 5 og 7.

Vinddrejning ændrede sejladsen

Kort ind i sejladsen forsvandt vinden under den overskyede himmel, så det første opkryds og mærkerundingen foregik i slowmotion, men på den anden tur drejede vinden så markant, at mange sejlsportskyndige vurderede, at sejladsen reelt burde have været afbrudt og startet forfra.

Men der blev sejlet videre med det resultat, at østrigerne Tanja Frank/Lorena Albricht blev fanget af et pludseligt vindskift og kæntrede, og inden de havde fået deres båd ret køl, var det meste af feltet sejlet forbi.

Kæntring kostede guldet

Annemiek Bellering/Annette Duetz udnyttede østrigernes uheld og vinddrejningen til at sejle sig op fra en ottende- til andenpladsen i sejladsen og snuppede guldet, der gjorde Holland til den syvende nation med VM-guld efter syv afviklede discipliner, mens Frank/Albricht måtte nøjes med sølvet.

Skulle sejladsen have været skudt af?

»Sådan synes man jo ofte, når man ikke har gjort det godt. Nej, det var ikke helt retfærdigt. Dem der lå sidst vandt sejladsen, og det er jo ikke reelt og normalt blive sådan en sejlads skudt af, men det er en kort sejlads, og forholdene er jo ens for alle«, konstaterede Jena Mai Hansen med et af de skuldertræk, man som sejler bliver nødt til at have rigeligt af, når man er afhængig af noget så uforudsigeligt som vejret.

Det sluttede i styrtende regnvejr

Efter en rigtig skidt start for begge de danske både så det ellers ud til, at især Hansen/Salskov-Iversen havde set rigtigt, da danskerne modsat resten af feltet søgte til venstre og tæt på land efter den første mærkerunding.

»Der lå en sky, og den VILLE komme, den skulle bare være kommet fem minutter før, så havde vi været glade. Men det kan man jo altid sige«, sagde Katja Salskov-Iversen, mens den omtalte sky havde antaget en voldsom mørk farve og var begyndt at sende tunge regndråber ned over havneområdet, hvor kronprins Frederik hele dagen havde kastet royal glans over arrangementet.