Tabet af følelsernes mester gør dansk håndbold fattigere

Lige om lidt er herrernes håndboldliga i gang igen.

Efter en travl sommer med Wimbledon, Tour de France, VM og nu Superliga kan forventningens glæde mærkes.

Kan DM-mesteren Skjern holde kadencen fra sidste sæsons stærke præstationer, især i Champions League?

Vil storsatsende Ribe-Esbjerg formå at blande sig i topstriden?

Får Ian Marko Fog igen det maksimale ud af sin trup i Nordsjælland?

Kan oprykkerne TMS Ringsted og Lemvig-Thyborøn drille?

Spørgsmålene er mange, men et af de mest interessante er koncentreret om en traditionsrig klub, der nu kører på et lavere ambitionsniveau og vil være glade for bare at kvalificere sig til mesterskabsslutspillet. For i KIF Kolding lever man ifølge klubben selv nu efter to tidsperioder: Tiden med Bo Spellerberg og tiden uden Bo Spellerberg.

Den 39-årige bagspiller har ikke stoppet karrieren, men han har forladt den sydjyske klub og hele håndbolddanmark og i stedet skiftet til Schweiz og Otmar St. Gallen for at nå at få et udlandseventyr med i bagagen. Vel at mærke et længere et, end da han i 2008 i en måned var lejet ud til spanske Teka Cantabria, som han hjalp til overlevelse i den bedste række. Og medmindre der sker uforudsete udfordringer i alpelandet, er det sandsynligt, at Bo Spellerberg har spillet sin sidste kamp i den danske herreliga.

»Ved sgu ikke, om jeg kan sige, at mit arbejde er fuldført i DK. Men guderne skal vide, at jeg prøvede. Gør det nu ordentligt. Ellers kommer jeg sgu retur,« skrev han på det sociale medie Twitter i forbindelse med skiftet.

Foruden at være humoristisk viser Bo Spellerberg med disse ord, at han ved, hvad han i 16 sæsoner i KIF Kolding og Kolding København har givet herrehåndbolden i Danmark.

En af de klogeste håndboldhjerner

På det rent spillemæssige plan er han en af de klogeste håndboldhjerner og blandt de dygtigste - hvis ikke den dygtigste - til vurderingsspillet i angrebet: at vide, hvilke åbninger der skal spilles, hvornår de skal igangsættes, og om den største chance skabes på backerne, fløjene, inde på stregen eller hos ham selv som playmaker.

Det mestrer han både i det ordinære spil 6-6 og i det omdiskuterede 7-6, og den nydelse, det er at opleve Bo Spellerberg gøre det, må vi nu undvære.

I løbet af de 16 år har Bo Spellerberg tillige været en af de største personligheder i herreligaen og fremmeste repræsentanter til at vise det, al elitesport behøver for at trække tilskuere til: Følelser.

På den ene side har han skabt mængder af glæde i KIF Koldings tilskuere. Glæden er imidlertid nem at kanalisere ud: Det kræver blot et mål eller en redning, det kan alle spillere.

Hvor størstedelen af håndboldspillerne (kvinder og mænd) optræder pænt og høfligt, går Bo Spellerberg i sin ukuelige vilje efter at vinde skridtet videre i sin frustration

På den anden side har Bo Spellerberg haft en utrolig evne til altid at skabe et fællesskab af vrede blandt modstanderholdets tilskuere og være genstand for alskens meninger, uanset om det foregik i Aalborg, Sønderborg, Gudme eller Ringsted. Det er til gengæld ikke nemt.

Det har noget med hans karakter at gøre: Hvor størstedelen af håndboldspillerne (kvinder og mænd) optræder pænt og høfligt, går Bo Spellerberg i sin ukuelige vilje efter at vinde skridtet videre i sin frustration over en dommerkendelse, han brokker sig og provokerer og træder nogle gange også stregen.

Det selv om regelstramninger og et fokus på at bekæmpe brok har givet vreden i dansk håndbold trange kår. Spillere og trænere må helst ikke vise den, slet ikke i længere tid, selvom vi har med elitesport at gøre, og vreden og glæden er nødvendige ingredienser for at skabe intensitet, underholdning og drama, som tilskuerne og tv-seerne hungrer efter og betaler for at se.