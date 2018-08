David Silva stopper på Spaniens landshold efter 125 kampe

The incredible Armand Duplantis (@mondohoss600) cleared a world U20 record and championship record of 6.05m on his first attempt to win the European pole vault title!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/BxZ4rLtltP — European Athletics (@EuroAthletics) 12. august 2018

Tennis: Rafael Nadal hentede karrierens 80. titel, da han sent søndag slog Stefanos Tsitsipas 6-2, 8-6 (4) i Toronto, men måtte kort efter triumfen indse, at den 32-årige krop skal have hvile. Derfor er han ikke med i denne uge i Cincinnati. »Der er ingen andre grunde, end at jeg skal passe på min krop for at holde den så sund, som den er lige nu«, siger Rafael Nadal.

Golf: Den 28-årige amerikaner Brooks Koepka høstede karrierens tredje majortitel, da han sent søndag sejrede i PGA Championship i St. Louis. Brooks Koepka, der tidligere har vundet US Open to gange, var med 264 slag 2 slag bedre end det genopståede ikon Tiger Woods, som med en sidste runde i 64 slag pressede sin landsmand.

Fodbold: Verdensmesteren Ousmane Dembélé afgjorde den spanske Super Cup, da han scorede til 2-1 for FC Barcelona mod Sevilla, der havde danske Simon Kjær med fra start. Wissam Ben Yedder kunne have sikret Sevilla forlænget spilletid, men Barcelona-målmand Marc-Andre ter Stegen reddede hans straffespark et minut inde i tillægstiden.