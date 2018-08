Trods stribevis af skandaler og negativ omtale har store personligheder masser af fans O.J. Simpson, Mike Tyson, Dennis Rodman og Lance Armstrong har leveret masser af saftige historier, mens fansene elsker dem.

Tiger Woods er langt fra den eneste idrætspersonlighed, der har haft problemer i privatlivet og alligevel bevaret et stort fanfølge. Det gælder også de følgende:

Stjernen, der gik fri

O.J. Simpson. Det er de færreste, som lever et liv, der giver stof til en næsten otte timer lang dokumentar i fem dele.

Så kendt og kontroversiel er O.J. Simpson. Først som running back hos collegeholdet USC i Los Angeles og senere hos Buffalo Bills i NFL. Simpsons kendisstatus nåede sit højeste under det 20. århundredes største retssag, hvor han blev frikendt for anklagerne om mord på ekskonen Nicole Brown-Simpson og Ronald Goldman.

Simpson blev prøveløsladt i oktober 2017, efter han i 2008 fik en dom for røveri.

Foto: Kamran Jebreili/AP Mike Tyson.

Mike Tyson. Foto: Kamran Jebreili/AP

Boksnings farlige mand

Mike Tyson. ’Iron Mike’ var sin generations mest dominerende bokser. Præcis ligesom Tiger Woods er sin generations mest dominerende golfspiller. Tyson havde også sine indre kampe undervejs i sin aktive karriere, der blandt andet førte til en fængselsdom efter en voldtægt.

Tyson stod også for et af 1990’ernes mest kontroversielle øjeblikke i sportens verden, da han bed et stykke af Evander Holyfields øre.

Efter sin tid som bokser har Mike Tyson gjort karriere som skuespiller.

Foto: Kim Kwang Hyon/AP Dennis Rodman.

Dennis Rodman. Foto: Kim Kwang Hyon/AP

Fra basket til 'diplomati'

Dennis Rodman. I dag er han måske kendt for at være det ’politiske bindeled’ mellem USA og Nordkorea – sagt med et glimt i øjet. Men fra slutningen af 1980’erne og ti år frem var Dennis Rodman en basketballstjerne og er også i Hall of Fame. Det eneste, som overgik Rodmans talent, var hans utilregnelige sind. Rodman har bl.a. troppet op i en brudekjole i forbindelse med promovering af sin bog, fordi han ville gifte sig med sig selv.

I hans otte år i Newport blev politiet mere end 70 gange sendt ud til hans hjem på grund af larmende fester.

Foto: Austin Colbert/AP Lance Armstrong.

Lance Armstrong. Foto: Austin Colbert/AP

Udskældt og meget hørt

Lance Armstrong. En velkendt historie for danske følgere af Tour de France. Den unge kræftramte mand, der kom tilbage til cyklingen og vandt verdens hårdeste cykelløb syv gange. Armstrong skabte en historie, der fortryllede store dele af sportens verden på grund af hans arbejde med kræftpatienter og dominans i Tour de France.

Efter at have indrømmet at have benyttet doping har Armstrong skabt et podcastmedie, som har et stort antal følgere i hans hjemland, hvor fordømmelsen af ham pga. hans dopingsnyd er mindre end i Europa.