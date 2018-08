City frygter lang pause til knæskadet stjernespiller

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Speedway: Grindsted-Fjelsted 21.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Real M-Atlético M TV3 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (m) Eurosport 1 14.30 Cykling: BinckBank Tour

Fodbold: Kevin De Bruyne har prøvet at være sat ud af spillet med en knæskade tidligere i karrieren i Manchester City. En lang pause uden fodbold kan blive resultatet igen, efter at den belgiske stjernespiller onsdag pådrog sig en knæskade under træningen med sin engelske klub. Ifølge avisen Manchester Evening News kan der være tale om en pause på op til to måneder til den 27-årige profil, der spiller en hovedrolle på mesterholdet. Manchester City bekræfter skaden på sin hjemmeside.

Her meddeles det, at De Bruyne gennemgår undersøgelser i øjeblikket, og at klubben ikke kan bekræfte noget om længden af en eventuel pause, før man kender skadens omfang. I næste runde i Premier League skal City på hjemmebane møde danskerklubben Huddersfield.

Tennis: French Open- og Montreal-finalisten Sloane Stephens fra USA kom onsdag også godt fra start i Cincinnati, da hun i 2. runde besejrede tyske Tatjana Maria, der var kommet via kvalifikationen, 6-3, 6-2. Stephens og Caroline Wozniacki kan mødes i kvartfinalen, hvis de altså begge kan holde deres seedninger.

Fodbold: Ifølge den spanske sportsavis Marca og TNT Sports fra Argentina er Lionel Messi gået i tænkeboks for at overveje sin landsholdsfremtid. Barcelona-spilleren skulle ifølge de to medier have besluttet ikke at spille flere landskampe i år, og om han vender tilbage næste år til Copa America er usikkert. Lionel Messi var anfører for Argentina, der skuffede ved sommerens VM og tabte ottendedelsfinalen til Frankrig. Allerede i 2016 stoppede Messi første gang på landsholdet, men vendte hurtigt tilbage.

Fodbold: Danijel Subasic trækker sig som den tredje VM-sølvvinder på kort tid fra Kroatiens landshold. Målmanden, der blandt andet blev den store helt i ottendedelsfinalen mod Danmark, siger farvel efter 44 landskampe og slutter sig dermed til forsvareren Vedran Corluka og angriber Mario Mandzukic. De to har ligeledes valgt at stoppe på Kroatiens landshold.

Cykling: Søren Kragh Andersen blev onsdag puffet ud fra podiet i det hollandske etapeløb Binckbank Tour. Før 3. etape indtog den 24-årige dansker løbets tredjeplads, men et succesfuldt femmandsudbrud skabte en del ændringer i toppen af klassementet. Kragh Andersen er nu nede på syvendepladsen. Onsdagens etape på 166 kilometer tog feltet ind i Belgien, hvor der var afslutning i Antwerpen. Udbruddet fik skabt et stort forspring, og det stod til sidst klart, at vinderen skulle findes blandt de fem ryttere. Her viste den 24-årige hollænder Taco van der Hoorn (Roompot) sig som den stærkeste, da han allerede før opløbsstrækningen fik slået et stort hul til de øvrige udbrydere. En af de øvrige udbrydere, sloveneren Matej Mohoric (Bahrain-Merida), overtager førertrøjen fra schweizeren Stefan Küng (BMC), der nu er nede på tredjepladsen. Søren Kragh Andersen har 37 sekunder op til Mohoric på førstepladsen.

Fodbold: KB, der er den ene af FC Københavns to moderklubber, tilbyder for første gang pigefodbold. KB begynder i første omgang med hold fra årgang 2011 til 2014. For et år siden meldte den daværende FCK-direktør Anders Hørsholt ud, at klubben gik med overvejelser om at satse på kvindefodbold, og pigeholdene i KB kan måske være første skridt på vejen.

Fodbold: Angriberen Wilfried Zaha har underskrevet en ny femårig kontrakt med Crystal Palace, så han er bundet til Premier League-klubben frem til sommeren 2023.

Triatlon: Et meget prominent navn fra cykelverdenen stiller til start, når KMD Ironman søndag løber af stablen i København. Den olympiske mester fra 2012, Aleksandr Vinokurov, der nu er chef for Astana-holdet, er med, oplyser arrangøren i en pressemeddelelse. Vinokurov har endvidere ambitioner om at kvalificere sig til VM på Hawaii i sin alderskategori fra 45 til 49 år.