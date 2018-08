Fodbolden kæmper med homofobi: »Jeg har oplevet at blive kaldt svans, bøsse, fucking idiot« 15 procent af de adspurgte i ny DBU-rundspørge har oplevet homofobiske tilråb ved en kamp på ungdoms- og breddeniveau.

Mens regnbueflag i denne pride-uge pryder virksomhedsfacader, flagstænger og private hjems vinduer, er der et andet sted i samfundet, hvor synet på det at være homoseksuel kan forbedres.

Fodboldbanen.

Dansk Boldspil-Union, DBU, har foretaget en rundspørge blandt en samlet gruppe på 871 personer af spillere, trænere, forældre og dommere om miljøjet i forbindelse med breddekampe på børne- og ungeområdet op til 19 år.

En rundspørge, som viser, at 15 procent har oplevet homofobiske tilråb rettet mod sig selv eller andre i forbindelse med en fodboldkamp. For enkelte sker det ved hver eller halvdelen af kampene.

»Jeg har oplevet at blive kaldt svans, bøsse, fucking idiot og truet af et holds spillere, når jeg har været ude at spille kamp med mit hold«, forklarer en af spillerne i DBU’s rundspørge.

FAKTA Homofobi i fodbold DBU har spurgt en gruppe på 871 personer af spillere, trænere, forældre og dommere, hvor ofte de oplever homofobiske tilråb mod sig selv eller andre omkring en fodboldkamp. Ved næsten alle kampe: 0.5 procent

Ved halvdelen af kampene: 1.8 procent

Ved få kampe: 3.4 procent

Ved enkelte kampe: 8.9 procent

Aldrig: 82.6 procent

Ved ikke: 2.8 procent Kilde: DBU Vis mere

En dommer fortæller, at han har oplevet både homofobiske og racistiske tilråb.

»Som dommer har jeg flere gange måtte sanktionere racistiske eller homofobiske tilråb, men har ikke altid været god nok til det. Første gang jeg hørte en spiller kalde en modspiller for ’abe’, blev jeg helt paralyseret og fik ikke reageret på den måde, jeg synes var den rigtige«.

Både den citeret spiller og dommer er anonymiseret i rundspørgen, der er foretaget fra maj til juni 2018.

Breddeansvarlig og næstformand i DBU, Bent Clausen, kalder homofobi »et fortsat problem« i fodbold. Ligesom han mener, at man ikke må tænke ’kun 15 procent, når DBU’s rundspørge viser, hvor mange der har oplevet homofobiske tilråb rettet mod sig selv eller andre.

»Et homofobisk tilråb er et tilråb for mange. Det er vores tankegang i unionen, og sådan bør det være alle steder«, siger Bent Clausen, der fremhæver, at DBU har sat flere tiltag i gang for at mindske antallet af episoder med homofobiske tilråb.

»Fodbold er for alle, og der skal være respekt for alle, som spiller fodbold. Vi skal stå sammen som sport både på elite- og breddeplan. Derfor har vi nedsat nogle grupper, der arbejder med at skabe det gode fodboldmiljø. Vi er også blevet meget opmærksomme på, at vi i vores træneruddannelser skal lære trænerne at tage fat om det her. Der skal være god trivsel, når man tager til fodbold«, siger Bent Clausen.

Netop arbejdet ude i klubberne, træneruddannelsen og forældres rolle ser Carsten Friis Overby som vigtig i forsøget på at nedbringe antallet af homofobiske tilråb. Han er projektchef for inkluderende sport i Pan Idræt.

»Børn kopierer de voksne. Så når de hører det på stadion, risikerer man også at høre det på bane 5, hvor børnene spiller. Derfor er idrætsorganisationerne så vigtige. De står for træner- og lederuddannelser, og de er nu blevet opmærksomme på, at de har en opgave i at få dem til at skabe en ordentlig omgangstone i klublokalerne. Men det har måske været en blind vinkel for organisationerne, når nu de ved, at der sjældent menes noget alvorligt med tilråbene«, siger han og tilføjer.

»Så rent lavpraktisk må man italesætte det på træneruddannelserne, at de skal gribe ind, hvis de hører den her slags tilråb. Så de stopper det. Det passer ind under fairplay-begrebet, for det indbefatter også en tone, der får folk til at føle sig velkomne «.