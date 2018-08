Dansk målmands afløser kollapser helt mod de engelske mestre

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.45 Motorsport: Endurance - Storbritanniens VM-afdeling 20.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-Esbjerg TV3 Sport 12.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Vejle 14.45 Fodbold: FC Roskilde-Silkeborg 22.00 Tennis: Western & Southern (m) TV3 Max 11.00 Dart: Brisbane Masters 14.30 Fodbold: Manch. City-Huddersfield 17.00 Fodbold: Brighton-Manchester U Canal 9 16.00 Fodbold: AGF-FC København Eurosport 1 14.30 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race 18.15 Motorsport: Endurance - Storbritanniens VM-afdeling 21.00 Cykling: Colorado Classic Eurosport 2 12.00 Rally: VM-afdeling 13.30 Fodbold: Randers FC-Hobro 16.30 Cykling: Cyclassics Hamburg 17.00 Motocross: VM-afdeling 18.00 Fodbold: Kristiansund-Rosenborg 22.00 Fodbold: Atlanta-Columbus Vis mere

Fodbold: I Premier League-klubben Huddersfield har Ben Hamer slået danske Jonas Lössl af pinden som førstemålmand, og englænderen havde i åbningsminutterne mod mestrene fra Manchester City da også flere fornemme indgreb. Men så gik det helt galt for Hamer. Midt i 1. halvleg kom han på skovtur, da han forgæves jagtede det udspark, Ederson Moraes havde sendt i retning af Sergio Agüero. Argentineren var nådesløs og straffede Hamer og Huddersfield prompte, inden målmanden igen var prisgivet, da Gabriel Jesus hamrede ind til 2-0 efter en halv time. Agüeros andet mål til 3-0 faldt, da Hamer ikke kunne holde en ufarlig afslutning. Gæsterne fik reduceret kort før pausen, inden City spillede sig til en 6-1-sejr på en frisparksperle af David Silva, en arrogant hælscoring af Agüero og et selvmål.

Fodbold: Med en 1-0-sejr over Nykøbing FC på mål af Martin Koch har HB Køge maksimumpoint efter 4 kampe i 1. division og er 5 point foran Fredericia, der overtog andenpladsen med en 1-0-sejr på udebane over FC Helsingørs nedrykkere. Christian Sørensen blev matchvinder for Fredericia, da han efter 37 minutter sparkede bolden i mål fra en spids vinkel. Silkeborg fik udbytte af ugens fyring af træner Peter Sørensen, da det i Roskilde blev 1-0 på et pragtmål af Frederik Møller, der helflugtede Joakim Mattsons hjørnesparksaflevering direkte forbi den islandske VM-målmand Frederik Schram til Silkeborgs første mål siden nedrykningen fra Superligaen. Så var Mattson mindre præcis, da han kort efter sendte et straffespark forbi mål. Kim Aabech scorede derimod på straffespark i 87. minut, da Hvidovres oprykkere vendte 0-1 til 2-1 mod Næstved og spillede sig op på tredjepladsen. Finnen Sakari Tukiainen scorede de tre første mål, da Thisted med 4-0 tilføjede Lyngbys sæsonens første nederlag, og så vandt Viborg for første gang, da det blev 2-0 over Fremad Amager.

Cykling: Fire gange skulle den vanskelige Muur van Geraardsbergen forceres på den afsluttende 213 km lange 7. etape af det hollandske World Tour-løb BinckBank Tour. På brostenene var australieren Michael Matthews (Sunweb) hurtigst foran belgieren Greg Van Avermaet (BMC). Sloveneren Matej Mohoric (Bahrain-Merida) kæmpede bravt på den hårde afslutning og holdt med en margin på 5 sekunder lige akkurat etapevinder Matthews bag sig i klassementet. Søren Kragh (Sunweb) blev bedste dansker som nummer 8 sammenlagt.

Cykling: Italieneren Elia Viviani (Quick-Step) spurtbesejrede franske Arnaud Démare (FDJ) og norske Alexander Kristoff (UAE) i det tyske World Tour-løb EuroEyes Cyclassics i Hamburg.

Fodbold: Cristiano Ronaldo fik en 3-2-sejr i sin første kamp for Juventus, men scorede ikke. Superstjernens første uge i Torino-klubben har dog været over al forventning, siger Juventus-træner Massimiliano Allegri. »Når man tænker på, at han kun har trænet med os i syv dage, var hans fysiske tilstand god, og han klarede det rigtig godt«, siger Allegri ifølge Reuters. »Han er en speciel spiller. Jeg var forbløffet over, hvor nemt han gled ind på holdet, og han var virkelig glad for sejren til slut«, siger Allegri.

Duatlon: Søren Bystrup Jacobsen blev en suveræn vinder af Powerman Østrig i Weyer. Danskeren førte fra start til mål og kom i mål to et halvt minut foran nærmeste rival. 33-årige Bystrup slutter sin karriere efter VM om to uger.

Triatlon: Det blev til fransk sejr ved Ironman-eventen i og omkring København. Den tidligere franske verdensmester på den lidt kortere distance, Cyril Viennot, kom med 7.59,52 timer lige akkurat under drømmegrænsen på 8 timer. Danske Kristian Høgenhaug blev 2’er i 8.02,53 timer, mens Giulio Molinari fra Italien tog den sidste plads på podiet.

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Cyril Viennot på målstregen ved Kvæsthusbroen.

Cyril Viennot på målstregen ved Kvæsthusbroen. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Håndbold: Danmarks kvindelige U18-landshold blev nummer 6 ved VM i Polen. Efter sejr efter straffekastskonkurrence i går over Holland tabte danskerne i kampen om 5.-pladsen til Tyskland efter endnu en straffekastkonkurrence.

Fodbold: FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand ærgrer sig over, at den 18-årige angriber Nikolai Baden Frederiksen er rejst til Italien og Juventus. »Jeg håber selvfølgelig det bedste for ham, for han er en god dreng og en god spiller, men jeg havde gerne beholdt ham, og jeg synes, det havde været det rigtige for ham og for os«, siger Hjulmand ifølge Ritzau.