Danske racertalenter dominerer og har kurs mod toppen

Indtil nu er jagten på et budget gået godt, og det var før denne sæson nok til et sikre esbjergenseren et sæde hos Carlin, der er kendt for over en længere årrække at have været førende i britisk motorsport og for at have udklækket en lang række vindere i serier som det lokale formel 3-mesterskab.

Presset lettede hurtigt

Nicolai Kjærgaard blev hentet til Carlin som førstekører, og at skulle leve op til det prædikat hos et tophold skulle nok kunne lægge pres på skuldrene af et ungt talent.

Nicolai Kjærgaard vidste, det ikke var nok at ligge midt i feltet. Der skulle sejre til, og her hjalp en god start på sæsonen med til at lette presset.

»Når der er pres på dig, så gør det mere ondt, når det ikke går godt. Det er lige så sjovt at vinde, når der er pres på dig som når der ikke er. Men når du ikke præsterer, gør det mere ondt. Der var et pres, men jeg var heldig, at jeg kunne leve op til det fra starten, så det ikke blev noget problem«, fortæller Nicolai Kjærgaard, der i sin første løbsweekend på Oulton Park blev nr. 2, 4 og 1.

Drømmen er på et tidspunkt at kunne leve af motorsporten, og derfor håber Nicolai Kjærgaard, det næste skridt bliver en plads i den europæiske formel 3-serie.

Som alle andre racerkørere er det ultimative mål formel 1, men Nicolai Kjærgaard ved også godt, at nåleøjet er næsten ikkeeksisterende, og at det derfor gælder om at have en plan B.

Gode lærepenge

»Jeg har ikke bidt mig fast i ideen, at jeg skal i formel 1, for jeg ved godt, hvor svært det er. Jeg er villig til at sige o.k., nu er jeg nødt til at kigge en anden vej, hvis jeg vil redde min drøm om at blive professionel racerkører«, siger Nicolai Kjærgaard og nævner Marco Sørensen og Nicki Thiim som eksempler på store danske talenter, der har fået flotte karrierer i sportsvogne.