Ikonet Simone Biles er samlingskraften i en traumatiseret sport

Fodbold: Forsvarsspilleren João Pereira er tilbage i den danske Superliga. Portugiseren forlod OB i sommerferien og havde egentlig sat kurs mod sydligere himmelstrøg, men har nu skrevet under på en toårigkontrakt med Sønderjyske, som han spillede for en enkelt sæson 2015-2016. »Den eneste klub, der var interessant for mig i Superligaen, var Sønderjyske, så jeg er meget taknemmelig for, at Hans Jørgen Haysen (sportschef, red.) og Sønderjyske vil have mig her. Jeg er meget glad for at være her, hvor jeg føler mig hjemme, og hvor jeg havde mit bedste år nogensinde«, siger han med henvisning til 2015-16-sæsonen, da han var med til at vinde DM-sølv. 28-årige Pereiras første stop i Danmark var FC Nordsjælland i 2013. Derfra gik turen videre til Vejle, Sønderjyske og OB.

Fodbold: Real Madrid åbnede den spanske sæson med en 2-0-sejr mod Getafe. Dani Carvajal og Gareth Bale stod for scoringerne mod den lille Madrid-klub, der fik 7 advarsler i opgøret.

Fodbold: Den tidligere FC København-målmand Robin Olsen fik en flot Serie A-debut for AS Roma sent søndag, da han holdt målet rent og kunne se Edin Dzekos sene 1-0-scoring afgøre opgøret ude mod Torino til romernes fordel.

Fodbold: Esbjerg-træner John Lammers åbner for, at Rafael van der Vaart kan få debut for vestjyderne i den kommende weekend mod AaB. Men det kræver, at han kommer op i omdrejninger. »Jeg håber, at han kan holde sig fit og træne med hele ugen, og så må vi se, om vi kan give ham nogle minutter«, siger John Lammers ifølge Ritzau. Esbjerg vandt søndag sensationelt 1-0 i Brøndby.

Basketball: Fire japanske landsholdsspillere er blevet sendt hjem fra Asian Games for angiveligt at have betalt prostituerede for sex. Det oplyser Den Japanske Olympiske Komité (JOC) ifølge nyhedsbureauet AFP. »Jeg føler en form for skam«, siger Yasuhiro Yamashita, der er chef de mission for de japanske atleter.