DBU er på jagt efter nyt hjem til landsholdet Landsholdsspillerne er uden fast base, når de skal hjem og repræsentere landsholdet. DBU søger efter en permanent løsning, mens der i efteråret trænes i Aarhus og Herning.

I mange år var det Vedbæk og i moderne tid har Helsingør været hjemsted for landsholdet.

Men i øjeblikket er Christian Eriksen, Simon Kjær , Thomas Delaney og de andre landsholdsspillere reelt del af et omrejsende cirkus, ment i ordets bedste forstand, når de rejser hjem for at repræsentere Danmark.

Landsholdet har nemlig ikke længere en fast base herhjemme, efter aftalen med Helsingør Kommune er udløbet.

En aftale, der på belejlig vis sikrede landsholdet en træningsbane få minutters gang fra Hotel Marienlyst.

Men træninger på Helsingør Stadion medførte også en bane, som ved flere lejligheder har været i for dårlig stand eller decideret frosset til.

Det bliver ikke tilfældet, når det nye stadion i Helsingør på et tidspunkt står klar. Årsagen er, at underlaget bliver kunstgræs. Noget, som hverken landstræner Åge Hareide eller landsholdsspillerne dog er glade for.

FAKTA Efterårsprogram for landsholdet 5. september, venskabskamp: Slovakiet-Danmark. 9. september, Nations League: Danmark-Wales i Aarhus. 13. oktober, Nations League: Irland-Danmark. 16. oktober, venskabskamp: Danmark-Østrig i Herning. 16. november, Nations League Wales-Danmark. 19. november, Nations League Danmark-Irland i Aarhus. Vis mere

Helsingør Stadions tidligere og kommende græs har ifølge Politikens oplysninger været medvirkende til, at Dansk Boldspil-Union har valgt at lade aftalen udløbe med Helsingør Kommune.

Det selv om spillere og unionen har været glade for faciliteterne og aftalen med Hotel Marienlyst.

I første omgang bliver landsholdets manglende, faste base løst i efteråret ved, at Danmark spiller to Nations League-kampe i Aarhus og en enkelt venskabskamp i Herning. Med træning på henholdsvis AGF og FC Midtjyllands anlæg.

Mødes i Wien

Når landsholdet i begyndelsen af september skal mødes og spille venskabskamp i Slovakiet, inden det fire dage senere gælder Wales i Aarhus, samles holdet i Wien og drager dernæst til Bratislava.

Hos DBU har man igangsæt en proces, hvor man skal finde frem til, hvad der skal være landsholdets nye hjemsted.

»Herrelandsholdet har først de næste hjemmekampe i hovedstadsområdet i foråret 2019, da efterårets kampe i Nations League og venskabskampe spilles i Aarhus og Herning. Vi er i fuld gang med at undersøge forskellige muligheder, hvor herrelandsholdet får de bedste rammer, både sportsligt og for øvrige forhold. Vi forventer en afklaring, når der er lodtrækning til EM-kvalifikationen og fastlæggelse af kampprogrammet i december i år«, fortæller Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

Et kvalificeret bud kunne være en model, der er set fra tid til anden de seneste år, hvor landsholdet har boet på Hotel Clarion ved Københavns Lufthavn og trænet i Brøndby.

Fodboldcenter kan komme i spil

Spørgsmålet er så, hvor permanent den næste permanente afløser for Vedbæk og Helsingør bliver.

DBU’s bestyrelse har nemlig godkendt og afsat midler til den daglige drift af et national fodboldcenter med beliggenhed i Odense, hvis det lykkes at rejse omkring 240 mio. kr. til byggeprojektet via fonde.

Fodboldcenteret skal efter planen samle bredden, forskning og eliten på samme areal i forlængelse af Syddansk Universitet.

I de hidtidige planer er det ikke blevet klarlagt, om fodboldcenteret kunne blive den nye, permanente base for herrelandsholdet, som det er tiltænkt u-landsholdene og kvindelandsholdet, hvis byggeriet som forventet bliver finansieret og opbygget.