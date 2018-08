Fodboldboss skal fire år bag tremmer for korruption

Fodbold: Den tidligere brasilianske fodboldleder José Maria Marin er onsdag blevet idømt fire års fængsel og en stor bøde for sin rolle i den store skandale i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), skriver Ritzau. 86-årige Marin er tidligere præsident for Det Brasilianske Fodboldforbund. Den tidligere fodboldleder er ved en domstol i New York blevet dømt for at tage imod bestikkelse i bytte for tv-rettigheder til turneringerne Copa America og Copa Libertadores.

Ud over fængselsstraffen har Marin fået en bøde på 1,2 millioner dollar. Derudover skal han tilbagebetale 3,3 millioner dollar. Det svarer sammenlagt til 29 millioner kroner. José Maria Marin var en af flere fodboldofficials, der i maj 2015 blev arresteret forud for en Fifa-kongres i Zürich.

Fodbold: HB Køge måtte indkassere sæsonens første nederlag i den næstbedste række, da Næstved på hjemmebane vandt 1-0 på et mål af Christoffer Boateng i 1. halvleg. To af de tre superliganedrykkere i form af Helsingør (1-0 ude til Hvidovre) og Silkeborg (2-3 hjemme til Viborg) tabte, mens Lyngby hjemme vandt 4-1 over Nykøbing FC: Køge topper stadig rækken med 12 point efter fem kampe, mens et andet tidligere mesterhold, Hvidovre, er nr. 2 efter sejren over Helsingør.

Økonomi: Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes offentliggjorde i juni deres årlige liste over verdens bedst indtjenende idrætsfolk, men i top-100 var der ingen kvinder på listen. Forbes har nu offentliggjort en liste over sportsverdenens bedst lønnede kvinder. Opgørelsen, der går fra juli 2017 til juni 2018, toppes af tennisspilleren Serena Williams – og det på trods af, at Williams i den periode stort set har været inaktiv på grund af barsel. Orloven har dog kun haft indflydelse på summen af indtjente præmiepenge, ikke sponsoraterne, der ligger på langt over 100 millioner. Ser man udelukkende på indtjente pengepræmier, så er Caroline Wozniacki bedst. Top-5 består udelukkende af tennisspillere.

Cykling: Michael Mørkøv har bedt sin arbejdsgiver Quickstep om orlov efter det forestående Vuelta a España i et forsøg på at komme med til OL i Tokyo. Den 33-årige rytter vil gerne repræsentere Danmark i parløb, der er tilbage på OL-programmet i 2020, skriver TV 2.

Atletik: En antikorruptionsenhed under det Internationale Atletikforbund (IAAF) har frikendt stangspringslegenden Sergej Bubka i en sag om en mistænkelig pengeoverførsel. Sagen stammer fra 2009, hvor Bubka skulle have overført penge til et selskab med forbindelser til daværende IAAF-kasserer Valentin Balakhnichev. Kassereren blev senere idømt en livstidskarantæne fra atletik på grund af afpresning og korruption. Men nu konkluderer IAAF's antikorruptionsenhed, at der ikke er noget at komme efter, skriver AP. Bubka, der er vicepræsident i IAAF, er endvidere medlem af Den Internationale Olympiske Komité og står i spidsen for Ukraines olympiske komité.

Tennis: Tyske Alexander Zverev, der er nr. 4 på verdensranglisten, har hyret legenden Ivan Lendl som træner. Lendl, der i sin aktive karriere nåede at vinde 94 titler, har tidligere trænet briten Andy Murray.

Håndbold: DM-sølvvinderne fra Bjerringbro-Silkeborg har skrevet en toårig kontrakt med den norske venstrefløj August Pedersen.

Fodbold: Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har overtaget kontrollen med forbundet i Uruguay. Det sker, efter at den siddende præsident, Wilmar Valdez, dagen før han stod til genvalg i juli pludselig trak sit kandidatur. Fifa har vurderet, at flere ting i forbindelse med det udsatte præsidentvalg har været i strid med gældende regulativer. Fifa’s indblanding er en stor streg i regningen for Uruguay, der sammen med Argentina er langt fremme med planerne om at søge værtskabet for VM, når turneringen fylder 100 år i 2030.

Basketball: 2,18 meter høje Chris Christoffersen spiller også i den kommende sæson for Bakken Bears i Aarhus. Den 39-årige fortæller til stiften.dk, at han overvejede at stoppe karrieren i maj efter at have vundet sit 9. danske mesterskab.

Fodbold: En spansk La Liga-kamp afviklet i USA? Nej tak, hvis man spørger den spanske spillerforening AFE. I kølvandet på La Ligas store 15 år lange medieaftale med amerikanske Relevent har spillerforeningen set sig nødsaget til at indkalde spillerrepræsentanter fra samtlige 20 La Liga-klubber til et møde onsdag i Madrid for at mobilisere modstand. Blandt mødedeltagerne vil der være prominente navne som Real Madrids anfører Sergio Ramos og Barcelonas Sergio Busquets. »Spillerne er på ny ikke blevet hørt, når der træffes beslutninger«, lyder det fra AFE.

Golf: Tiger Woods har 106 sejre stående på sit cv, men det er fem år siden, han senest stod øverst på sejrsskamlen. I forrige uge sluttede han som nr. 2 ved PGA Championship. Det skal der bygges videre på, fortæller det 42-årige ikon. »Jeg kan mærke, at den næste sejr kommer snart. Jeg ved ikke hvornår, men jeg sætter mig selv i situationer, hvor den kan komme. Jeg har været i nærheden af en sejr i to ud af de seneste tre turneringer, som jeg har spillet, så når jeg får næste mulighed for at vinde, så skal jeg nok tage den«, siger Tiger Woods, der torsdag skal i aktion igen i den første af fire turneringer i FedEx Cup Playoff, der er sæsonfinalen i USA.