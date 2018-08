US Open: Wozniacki løber risiko, hvis hun spiller uden at være helt klar Sensommerens fysiske problemer har skabt tvivl om danskerens muligheder ved US Open i New York, og der er enighed om, at hun ikke kan vinde, hvis hun ikke er fri for skader.

FOR ABONNENTER Det kræver god fysik, hvis en spiller skal gå hele vejen og erobre en grand slam-titel. Det var blandt andet en perfekt fitness, der skaffede Caroline Woznaicki den første af slagsen tidligt på sæsonen i Australian Open. Men før årets sidste grand slam-turnering er netop spørgsmålet om fitness blevet centralt, og signaler fra Wozniacki-lejren har antydet, at den tidligere dobbelte finalist i US Open er parat til at tage stærke piller for at kunne stille op i sin yndlingsturnering.