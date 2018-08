Nordic Entertainment Group har købt tv-rettighederne til Bundesligaen for det danske marked. Det betyder, at udvalgte kampe kan ses direkte på blandt andet TV3 Sport og TV3 Max.

Ny sæson skal få tilskuerne til at glemme tysk VM-chok Bayern München er favorit til at vinde det tyske mesterskab for 7. gang på stribe og 16. gang på 25 år.