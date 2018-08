»At spille Champions League er fantastisk sportsligt og et hovedbrud økonomisk« København og Odense Håndbold er debutanter i Champions League og kan se frem til store sportslige kampe og den ene udgift efter den anden. For i den største klubturnering er der ingen penge at tjene.

