I nat kan danske Johan vinde verdens største pengepræmie i en e-sportsturnering Vejen dertil har mildest talt været bumlet. Kaptajnen, der var hans bedste ven, forlod holdet for bare to måneder.

Vinderen får 75 millioner kroner. Alligevel kan man godt forstå Johan 'N0tail' Sundstein og resten af hans hold, OG, hvis æren er vigtigere at vinde end de mange penge, når de klokken 23.00 dansk tid starter finalen i verdens største turnering, The International, i computerspillet Dota 2. Her skal de møde det kinesiske hold, PSG.LGD, der - som navnet antyder - er sponsoreret af den franske fodboldklub Paris Saint-Germain.

For at forstå hvorfor det hænger sådan sammen for Johan Sundstein, må vi lige skrue tiden tilbage til slutningen af maj.

Her var han sammen med resten af OG - man er fem på et hold i Dota 2 - ved at forberede sig til The International i deres fælles lejlighed i Berlin. Turneringen, der i år har verdens største præmiepulje for en e-sportsturnering, er den ultimativt største for Dota 2-spillere. Pludselig meddelte den daværende kaptajn, israelske Tal 'Fly' Aizik, at han ville forlade OG til fordel for rivalerne Evil Geniuses, og han ville samtidig tage spilleren Gustav 's4' Magnusson med sig i skiftet.

Årsagen til skiftet var angiveligt, at Tal Aizik ville vinde The International, og han mente, chancerne var større på et andet hold.

Johan Sundstein måtte pludselig se sig selv være kaptajn på et hold, hvor han tidligere havde set sin ven Tal Aizik, som han har kendt i over 10 år, være frontmand for gruppen. Med hiv og sving fandt OG to nye spillere på holdet, men det var alligevel i stærk undertippet tilstand, at de startede The International-turneringen sidste onsdag.

Siden da har holdet knoklet sig igennem først et gruppespil på 16 kampe, og i denne uge tre knald-eller-fald kampe op til aftenens finale. I kvartfinalen mødte Johan Sundstein endda de to tidligere holdkammerater. OG trak det længste strå, og i et klip efter kampen, som er blevet set igen og igen af Dota 2-fans, ser man den 24-årige danske give hånd til sin tidligere kammerat, og ansigtsudtrykket er ikke til at tage fejl af. De to er ikke længere på talefod.

Lange seje træk

Hjemme i Danmark sidder Johan Sundsteins mor, som har fulgt ekstra godt med i sønnens forberedelser op til denne turnering, fordi omstændighederne pludselig ændrede sig så markant.

»Johan har været meget rystet op til turneringen, det har været svært at se sin kaptajn og bedste kammerat forlade holdet. Men han er mere glad nu, efter det er gået så godt. Det har været lange seje træk«, siger Johan Sundsteins mor, Vivian Sundstein til Politiken.

Hun sidder selv og bider negle hjemme i Danmark i aften, mens Johan Sundsteins far og to søstre er i Vancouver sammen med 30.000 andre tilskuere for at se finalerunderne.

»Jeg har skrevet sms'er frem og tilbage med ham. Han er selv overrasket over, det er gået så godt. Men han har haft meget travlt, så selv hans søstre har kun set ham fire gange en halv time i løbet af ugen«, siger hun.

Finalen kan ses her.