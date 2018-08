Guld i 100 meter løb er Danmarks syvende medalje ved EM i para-atletik Daniel Wagner levede op til favoritværdigheden på konkurrencernes sidste dag.

Daniel Wagner gav Danmark en optimal afslutning ved EM i para-atletik i Berlin, da han levede op til favoritværdigheden og vandt guld i 100 meter løb i klasse T63.

Efter en perfekt start holdt 25-årige Daniel Wagner et beskedent forspring til sin nærmeste konkurrent, franskmanden Clavel Kaytaire, hele vejen til målstregen og var med tiden 13,10 sekunder 32 hundrededele hurtigere end sølvvinderen, selv om vindertiden var et godt stykke fra danskerens personlige rekord på 12,27 sekunder.

EM i para-atletik 7 danske medaljer Daniel Wagner, guld i længdespring og guld på 100 m (begge klasse T63) Nikolaj Overgaard Christensen (Struer), guld i 100 m RaceRunning (klasse RR1) Manja Simone Lundgaard Hansen (Skanderborg), bronze i 100 m RaceRunning (klasse RR3) Lasse Kromann (Odense), bronze i 100 m RaceRunning (klasse RR2) Kristel H. Walther (Odense), sølv i diskoskast (klasse F64) Ronni Jensen (Aarhus), sølv i diskoskast (klasse F37)

»Det føles skønt. Det er første gang, jeg vinder guld på 100-meteren ved EM. Tiden var ikke noget at prale af, men ved de her mesterskaber er det jo medaljerne, der tæller«, siger Daniel Wagner i en pressemeddelelse.

Målsætningen var otte medaljer

Tidligere op EM-ugen vandt han også guld i længdespring ved at slå sin rival gennem mange år, tyskeren Heinrich Popow, der på hjemmebane således måtte afslutte sin internationale karriere med en sølvmedalje.

»Nu har jeg fået to guldmedaljer, og det kan man jo ikke være andet end glad for, så det var en god afslutning på et perfekt mesterskab«, konstaterer Daniel Wagner efter at have vundet Danmarks syvende medalje ved EM - en mindre end målsætningen.

»Vores målsætning om otte medaljer var ambitiøs, og der var nogle af konkurrenterne, der havde rykket sig mere, end vi havde troet. Vi ville gerne have haft den sidste medalje, men vi kunnet ikke have gjort mere. Det ændrer ikke ved glæden over, at vi har kunnet samle et meget stort dansk hold på 13 atleter, hvor alle har leveret på topniveau. Det tegner godt for næste sæson, hvor kvalifikationsperioden til de Paralympiske Lege i Tokyo starter 1. april 2019«, siger landstræner Joachim Lund i pressemeddelelsen.

God premiere for dansk 'opfindelse'

Elitechef Michael Møllgaard Nielsen erklærer sig også tilfreds.

»Syv medaljer er mere end godkendt i min optik. Det glæder mig virkelig at se, hvordan den danske 'opfindelse' RaceRunning (løb med trehjulet redskab til handikappede med dårlig balance, red.) og løberne på fornemste sportslige vis fik vist sig frem - endda med tre medaljer«, siger han og håber, at disciplinen kan komme på det paraolympiske program i 2024.