Solbakken puster sig op efter stor FCK-aften: »Det er rigtig meget min skyld, at Danmark næsten har to pladser i Champions League« I modsætning til Brøndby og FC Midtjylland skal FC København spille europæisk fodbold i efteråret.

Han var glad, Ståle Solbakken. Andet ville også være mærkeligt.

FC København blev nemlig klar til det 12. europæiske gruppespil de seneste 13 år torsdag aften, da stærke Atalanta blev sendt ud af Europa League efter 4-3 på straffespark.

Det tilmed på en aften, hvor FC København endte som det eneste danske hold, der nåede så langt, da både FC Midtjylland og Brøndby tabte.

En situation, som Solbakken ikke var sen til at pointere.

»Jeg er træner for at spille international fodbold. Jeg er ikke træner for at træne Superliga. 12 gruppespil de seneste 13 år gør, at jeg ubeskeden nok til at sige, at det her er rigtig meget min skyld. Det er rigtig meget min skyld, at Danmark næsten har to pladser i Champions League-kvalifikationen«, sagde Ståle Solbakken.

FCK-manageren afslørede også, at klubben de seneste dage har forsøgt at hente en unavngiven spiller, men det er gået i vasken. Alligevel mener han, at han har holdet, som både kan vinde Superligaen, pokalturneringen og gøre det godt i Europa Leagues gruppespil.

Det specielt efter en præstation, han vurdere til at være en af de særlige.

»Jeg tror, at det her kan måle sig med meget af det største, vi har lavet i FCKs historie i forhold til, at vi spillede mod et italiensk top seks-hold over to kampe,« sagde Solbakken og tilføjede.

»Det er en helt sindssyg præstation, når du er en klub i Skandinavien, der har været i et gruppespil i 12 af de seneste 13 år. Der er ingen, der forstår, hvor stort det er. Det er en overpræstation af dimensioner. Det er en helt syg præstation. Du kan bare kigge på de hold, der har gjort det. Der er 10-12 hold i Europa, der har været så solide«, sagde Ståle Solbakken.