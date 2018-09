Slovakiets fodboldforbund: »DBU har givet lovning på, at landskampen bliver spillet« I Bratislava forbereder man sig på at huse en landskamp. Uanset, hvem der dukker op for at repræsentere Danmark.

Midt i Slovakiets hovedstad, Bratislava, finder man det fem-stjernede hotel Grand Hotel River Park.

'River' hentyder til udsigten ned mod Donau, som ligger små 20 meter fra hotellets lobby. Derinde skulle der her til eftermiddag have været et pressemøde med deltagelse af landets bedste fodboldspillere frem mod venskabskampen onsdag mod Slovakiet.

Men Grand Hotel River Park har stadig en masse 'danske' værelser, hvor gæsterne ikke er checket ind, og det kommer heller ikke til at ske i dag, mandag.

Dansk Boldspil-Union (DBU) forsøger i disse timer at samle spillere fra Superliga-klubber og divisionerne, som er villige til at stille op for landsholdet onsdag som erstatning for Eriksen, Kjær og Schmeichel.

Og hos de slovakiske værter forventer man fortsat at kunne huse en kamp mod Danmark om to dage. Uanset, hvem der må ende med at stille op i rødt og hvidt.

Det oplyser pressechefen i det slovakiske fodboldforbund, Monika Jurigova, til Politiken.

»DBU har givet lovning på, at landskampen bliver spillet«, siger hun og tilføjer.

»Vi har været i kontakt med det danske forbund i dag, som fortæller, at de vil spille kampen. Jeg kender ikke til sagens detaljer, det er et dansk problem. Jeg ved bare, at kampen skal spilles«, siger pressechefen for det slovakiske fodboldforbund.

Spørgsmålet er nu, hvem der i så fald skal repræsentere Danmark på onsdag. Et spørgsmål, man heller ikke kender svaret på i Slovakiet.

»Det danske forbund har forsikret os om, at kampen bliver spillet, men vi ved ikke, hvilke spillere Danmark stiller med«, siger Monika Jurigova.