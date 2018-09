Troels Bech om sin beslutning: Jeg vil afprøve mig selv på en større platform end fodbold Troels Bech opsagde i dag sin stilling som sportsdirektør i Brøndby ved årsskiftet. Politiken var til dagens pressemøde, hvor Troels Bech satte ord på beslutningen.

Troels Bech har efter tre år som sportsdirektør i Brøndby IF valgt at opsige sin stilling. Det offentliggjorde Superligaklubben på deres hjemmeside tidligt mandag morgen. Den pludselige afsked giver anledning til flere spørgsmål, som Politiken bringer svarene på.

Hvorfor er du stoppet i Brøndby, og hvorfor nu?

»Det er en tanke, jeg har gået og næret fra før, jeg begyndte i denne stilling. Jeg har tænkt på, hvordan jeg kan arbejde med det jeg drives af - sammenhængskraft og synergi - i en anden forbindelse. Nu har jeg haft tre år og nogle måneder, og vi har flyttet klubben med en strategi (Strategi 6.4, red.), som jeg er meget stolt over at være en del af og udvikle i samarbejde med bestyrelsen og vores direktion«.

»Jeg synes, at vi nu er kommet til et sted, hvor jeg kan se, at vi er mere solide, stærkere og har overhalet vores egne planer. Vi er to år længere fremme, end vi skulle have været, og vi er på rekordtid kommet til et sted, hvor vi har kunnet vinde titler, og hvor vi igen ser ud til at skabe overskud. Det har givet mig en mulighed for at kigge lidt op af sporet, og så har jeg vurderet, at vi i Brøndby er så tilpas og sundt et sted, at jeg godt kan tillade mig at kigge på den næste mulighed for mig og min familie«.

Hænger beslutningen sammen med, at du og Brøndby har fået det maksimale ud af jeres samarbejde?

»Nej, det er jo en åben richterskala, specielt med så mange kræfter, som er involveret i Brøndby. Det kan blive til meget mere. Det er også det, som projektet går ud på. Den strategiperiode vi er i lige nu, den kan lynhurtigt blive afløst af den næste, fordi vi er kommet så langt frem, og det er der, hvor vi jo igen tager et skridt og også skal være konkurrencedygtige på et europæisk plan. Så der er masser at give, og jeg føler mig på ingen måde færdig i det her job - jeg har bare tilvalgt noget andet«.

Efter mere end tre årtier med fodbold er du så parat til at tage endelig afsked?

»Det er ikke et farvel til noget som helst, men et goddag til noget andet. Jeg synes, det har været fantastisk, hvad enten det har været som spiller, træner eller nu i det her job at få lov til at udleve noget af det, som jeg tror på. Sjældent har jeg haft større mulighed for reelt at udføre det jeg brænder for, og det giver mig bare blod på tanden i forhold til at tilvælge noget nyt. Så lige nu fylder det at vælge noget til meget mere end at sige farvel til noget. Men jeg har stort set ikke lavet andet end fodbold, så det ville være super mærkeligt at sige, at det aldrig kommer til at ske igen. Lige nu er det næste fodboldjob ikke på dagsordenen, men det er i stedet et spørgsmål om, hvad jeg i samarbejde med min kone kan få stablet på benene«.

Hvad bringer fremtiden så?

»Jeg har gennem mere end 30 år med fodbold skaffet mig nogle værktøjer, som jeg tror på kan udføres på en lidt større platform end bare i en fodboldklub. Lige nu tegner det sig til et projekt, hvor vi formodentligt er ude af landet og arbejder med, om vi kan tilbyde en eller anden form for uddannelse eller inspiration til lige præcis det at skabe sammenhængskraft, hvad enten det er privat eller i erhvervslivet«.

Hvem bliver din afløser i Brøndby?

»Nu er beslutningen blevet taget i dag, så der er ikke en afløser klar med det samme, men jeg har fået lov til at være med i arbejdet omkring at skulle finde den nye mand til jobbet, og derfor så synes jeg i sig selv, at det er et vidnesbyrd om, at der er et fælles fodslag«.

Troels Bech blev ansat som sportsdirektør i Brøndby i sommeren 2015. Forinden har han været cheftræner for en lang række af Superligaklubber - heriblandt OB, Esbjerg og Silkeborg.