Troels Bech siger op i Brøndby Sportsdirektøren har opsagt sin stilling i superligaklubben, men fortsætter frem til 31. december.

Brøndby skal på udkig efter en ny sportsdirektør.

Troels Bech har således mandag morgen opsagt sin stilling. Det oplyser superligaklubben i en kortfattet fondsbørsmeddelelse.

»Det er aftalt mellem Brøndby IF og Troels Bech, at Troels Bech varetager sin stilling som sportsdirektør frem til 31. december 2018, hvorefter Troels Bechs arbejdsopgaver i Brøndby IF stopper«, lyder det i meddelelsen.

Bech vil fra mandag blive en del af en arbejdsgruppe, der også tæller bestyrelsesformand Jesper Møller, næstformand Morten Albæk og bestyrelsesmedlem og hovedaktionær Jan Bech Andersen, med henblik på at ansætte en ny sportsdirektør, oplyser klubben.

Troels Bech er taknemmelig og stolt over sin tid i Brøndby.

»Vi har på de fleste sportslige parametre nået de mål, som vi satte os for, hvilket vel at mærke er et eller to år før tiden«, siger Troels Bech på Brøndbys hjemmeside.

Andet end fodbold

Fremtiden byder ikke nødvendigvis kun på fodbold, fortæller Bech.

»Hvis jeg ser på den proces, som jeg har været en del af i Brøndby IF - samt tager den ballast og erfaring, jeg har skabt mig omkring at skabe sammenhængskraft, i betragtning - så ønsker jeg at bruge disse kompetencer meget mere i en bredere kontekst og på en større platform end fodbold«.

Jan Bech Andersen ærgrer sig over, at Troels Bech stopper i klubben.

»Vi har været meget tilfredse med hans arbejde, og de resultater, han har skabt i samarbejde med Alexander Zorniger (Brøndbys træner, red.), der taler for sig selv«.

»Derfor ville vi også have foretrukket, at Troels fortsatte i Brøndby IF, men når man kender Troels, så ved man også, at når han har besluttet sig for at stoppe, så er det sådan, som det desværre må være«, siger Jan Bech Andersen på Brøndbys hjemmeside.

Troels Bech blev ansat som sportsdirektør i Brøndby 19. juni 2015.

Før han indtog rollen som sportsdirektør på den københavnske vestegn, var Troels Bech træner i blandt andet OB, Silkeborg, Esbjerg og FC Midtjylland.

ritzau