Brøndbys sportsdirektør: »Vi fokuserer på, om de er højrebenede eller venstrebenede, ikke om de er tyske eller danske« Kun én dansker fandt vej til Brøndbys startopstilling, da holdet mødte Vejle. Klubben er forpligtet til at bidrage med unge danske talenter, men mentaliteten er vigtigere end farven på deres pas, siger Troels Bech.

Midtbanedynamoen Christian Nørgaard har forladt Brøndby til fordel for Italien og Fiorentina, men hans umiddelbare afløser – kroaten Josip Radošević – skaber et problem, der kan blive svært at løse. Han er nemlig ikke dansk.

Og det er der ikke ret mange i Brøndbys start-11’er, der er. 22. juli stillede vestegnsklubben op mod Vejle med et hold bestående af én dansker og 10 udlændinge – herunder fire tyskere. Det er første gang i Superligaens historie.

Det har fået flere medier og eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om ikke Brøndbys internationale trup kan være problematisk. Og det afviser klubbens sportsdirektør, Troels Bech, heller ikke.

»Os, der sidder og arbejder med sammensætning af truppen, er da opmærksomme på, at der er et tipping point, og at vi er tæt på det lige nu. Det tipping point bliver ikke kun afgjort at antal nationaliteter i klubben, men også af den karakter, som den enkelte spiller kommer med«, siger Troels Bech.

Det er faktisk gået så hurtigt fremad, at selv om klubbens egne talenter knokler løs, så er det lige før, at afstanden bliver større, når førsteholdet udvikler sig så hurtigt, som det gør. Billedet, jeg plejer at bruge er, at vores egne talenter cykler alt, hvad de kan. Rigtig godt og hurtigt, men de skal hoppe op på et lyntog, der har været i gang i mange år Troels Bech

Cykler skal indhente lyntog

Årsagen til at udlændinge, især tyskere, netop nu dominerer startopstillingen, skal ifølge Troels Bech findes i »et delta af forklaringer, der løber sammen«. Han forklarer, at Brøndby for to et halvt år siden ændrede ambitionerne for klubbens spillestil. En stil, som ikke mange danskere eller skandinaver har været vant til, og derfor har klubben vendt sig mod udlandet for at skaffe erfarne kræfter.

»Det er faktisk gået så hurtigt fremad, at selv om klubbens egne talenter knokler løs, så er det lige før, at afstanden bliver større, når førsteholdet udvikler sig så hurtigt, som det gør. Billedet, jeg plejer at bruge er, at vores egne talenter cykler alt, hvad de kan. Rigtig godt og hurtigt, men de skal hoppe op på et lyntog, der har været i gang i mange år«, siger Troels Bech og fortsætter:

»Den hurtige fremgang medfører ambitioner om, at vi skal kunne klare os internationalt. Og det kan man sagtens med danske spillere, men den pulje af spillere er relativt lille, hvorimod der ude i den store verden er større nationer, der har flere gode spillere«, siger sportsdirektøren og lægger vægt på, at klubben stadig vægter unge danske talenter meget højt.

»Vi arbejder fortsat på, at truppen bliver mere dansk og mere vestegnsk, og derfor har vi givet vores Masterclass-akademi en ordentlig rusker for at lægge endnu mere tryk på«.

Talenter kommer i bølger

Brøndbys talentudvikling har gennem årene bidraget med mange spillere, der udover at spille i Superligaen har været inde over landsholdet og spillet i større ligaer.

Men Troels Bech fortæller, at antallet af spillere, der bryder igennem, kommer i bølger, og at der lige nu er lavvande. Det skyldes blandt andet, at mange af de helt unge spillere ryger til udlandet, inden de bryder igennem i Danmark.

»Der er en tendens til, at nogle af de bedre spillere aldrig når at spille på vores stadion, fordi de skifter til en udenlandsk klub, inden de bliver seniorer. Det gælder flere af dem, vi har på landsholdet nu, blandt andet Jannik Vestergaard, Pierre-Emil Højbjerg og Andreas Christensen, bare for at tage tre lynhurtige fra hoften«.

Men er der ikke brug for en dansk identitet i en dansk traditionsklub som Brøndby?