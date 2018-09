Danske skytter rammer plet og vinder VM-sølv

Skydning: For anden gang ved VM i Sydkorea havde den danske trio Stine Nielsen, Rikke Mæng og Stephanie Grundsøe indstillet sigtekornene på deres rifler helt perfekt og skød sig til sølv i den olympiske disciplin riffel 50 meter 3x40 skud. De tre skytter opnåede samlet 3.518 point, hvilket samtidig var dansk rekord – 20 point bedre end den nuværende danske herrerekord. De danske skytter blev kun overgået af Tyskland, der var tre point bedre.

Tirsdag vandt trioen sølv i disciplinen riffel 50 meter 60 skud liggende.

»Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg kan stadig ikke helt forstå, at det lykkedes os. Det var så nervepirrende, da vi stod og så Stephanie skyde de sidste skud, men vi ved, hun kan skyde virkelig godt, og vi gjorde det. Den her disciplin er så vigtig, og vi har to VM-medaljer nu, det er for fedt«, siger Rikke Mæng i en pressemeddelelse.

Disiciplinen er kun olympisk i individuel sammenhæng.

Kajak: Thorbjørn Rask og Nikolai Thomsen vandt verdensmesterskabet i maratonkajak, da de efter et dramatisk løb slog sydafrikanerne Hamish Mackenzie og David Evans ved VM i Portugal. Omkring midtvejs var den danske duo ellers distanceret med 30 sekunder, men med to omgange igen var de to kajakker helt lige. Sydafrikanerne trak atter fra og skaffede sig et forspring på 10 sekunder, inden danskerne satte slutspurten ind og krydsede målstregen med en margin på blot tre-fire centimeter til modstanderen.

Håndbold: Efter at have ligget stillet et par år har landstræner Klavs Bruun Jørgensen atter fået mulighed for at samle et udviklingslandshold, hvor han har mulighed for at afprøve emner til A-landsholdet. Der er samling senere på måneden, hvor holdet skal spille to kampe mod de norske rekrutjenter i forbindelse med Golden League i Jylland. Her skal det danske EM-hold prøve kræfter med Frankrig, Norge og Polen. Den danske A-trup ser således ud:

Målvogtere:

Sandra Toft

Althea Reinhardt

Stregspillere:

Stine Bodholt

Sarah Iversen

Kathrine Heindahl

Fløjspillere:

Trine Østergaard

Simone Böhme

Fie Woller

Lærke Nolsøe

Bagspillere:

Mette Tranborg

Line Jørgensen

Stine Jørgensen

Mia Rej

Lotte Griegel

Anne Mette Hansen

Kristina Jørgensen

Fodbold: Det danske kvindelandshold får mulighed for revanche for nederlaget i EM-finalen sidste år, når Holand er modstanderen i playoffturnerneringen om en plads ved VM i 2019. Den anden semifinale bliver et opgør mellem Belgien og Schweiz. Holland og Schweiz var seedede, mens Danmark og Belgien var useedede. Holdene spiller ude og hjemme mod hinanden i perioden 1.-9. oktober. Vinderne af de to semifinalekampe mødes i to playoffkampe om en enkelt billet til VM-slutrunden i Frankrig. Disse kampe spilles i perioden 5.-13. november.