Dansker vinder VM-sølv på olympisk distance

Cykling: Christopher Juul-Jensen styrtede og slog sig gevaldigt i fredagens canadiske World Tour-løb, GP Québec. Efter løbet sendte hans hold, Michelton-Scott, ham til røntgenundersøgelse og kunne et par timer senere konstatere, at styrtet som frygtet havde kostet et brækket kraveben.

Fodbold: Når Holland 13. oktober møder Tyskland i Nations League er der planlagt en storstilet afsked med de tidligere landsholdsspillere Rafael van der Vart og Dirk Kuyt. Den nuværende Esbjerg-spillere, 35-årige van der Vart, nåede 109 landskampe for Holland, mens Kuyt optrådte 104 gange på landsholdet. Forleden blev Wesley Sneijder som tak for sin indsats gennem 134 landskampe for Holland udnævnt til Bondsritter - en ærestitel.

Roning: Ni danske både er til start, når VM indledes i Bulgarien søndag. »Vi tager udgangspunkt i, at vi har kvalificeret en del både i A-finaler ved sæsonens World Cupper, og vi forventer nogle af dem kan gøre det samme her ved VM i Plovdiv. Vi har da også gode forhåbninger om, at der kan komme et par medaljer til dansk roning«, siger sportschef Finn Trærup-Hansen i en pressemeddelelse.

Fodbold: I sin første kamp om point som italiensk landstræner kunne Roberto Mancini notere sig et uafgjort 1-1-resultat mod Polen. I Nations League-kampen i Bologna var Polen længe på sejrskurs efter at Piotr Zielinski i 1. halvleg havde bragt gæsterne foran. Et kvarter før tid sikrede Jorginho dog Italien det ene point, da han udlignede på straffespark.