Rosenborg har hørt fra en stærkt nedbrudt Bendtner Både Rosenborg og Åge Hareide afventer den videre udvikling i Nicklas Bendtners voldssag.

Nicklas Bendtners i forvejen brogede karriere tog natten til søndag en ny drejning, der kan få alvorlige konsekvenser for den 30-årige fodboldspiller.

Bendtners norske arbejdsgiver, Rosenborg Ballklub, vil dog først have indgående kendskab til alle detaljerne omkring den episode i det københavnske natteliv, der sendte en taxachauffør på hospitalet med en brækket kæbe.

Mandag ved middagstid meddelte den norske mesterklub, at den søndag var blevet kontaktet af »en svært nedbrudt« Nicklas Bendtner, der telefonisk havde givet sin oplevelse af begivenhederne.

Taxachaufføren havde brækket kæben

Søndag bekræftede DanTaxi over for B.T., at en af deres chauffører lå på operationsbordet med en brækket kæbe efter at have været udsat for et alvorligt overfald, og at Nicklas Bendtner i den forbindelse var anmeldt til politiet, der havde sigtet ham efter den milde voldsparagraf.

Nicklas Bendtner Seks møgsager Maj 2009 Som 21-årig bliver Bendtner efter en bytur hjulpet ud i en bil med bukserne hængende midt på lårene. Arsenals straf var en bøde.

Februar 2012 På en motorvej ved Newcastle kører Bendtner 166 km/t, hvor hastighedsgrænsen var 112 km/t. Straffen var en frakendelse af kørekortet i to måneder. Maj 2012 Bendtner bliver stoppet af politiet og har ikke sit kørekort på sig, ikke den rette forsikring og nummerpladen er ikke registreret, Straffen er en bøde på 45.000 kr. Juni 2012 Efter at have scoret i en kamp under EM-slutrunden mod Portugal fremviser Bendtner sine underbukser med en reklame for Paddy Power. Straffen er en bøde på 735.000 kr. og en spilledags karantæne. Bettingfirmaet betalte bøden. Marts 2013 Med en alkoholpromille på 1,75 kører Bendtner mod ensretning på Gammel Styrand i København. Straffen er en frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde på 842.000 kr. Marts 2014 Under en bytur i København kommer Bendtner i karambolage med en taxacahauffør, der anmelder sagen til politiet. Straffen er en bøde fra Arsenal, fordi Bendtner ikke havde fået tilladelse til at rejse hjem.













Københavns Politi kunne bekræfte, at der klokken 02.41 var indløbet en anmeldelse om vold mod en hyrevogn, uden at ville oplyse yderligere.

»Niklas har i nogle dage været i København for at genoptræne efter en skade og skal efter planen være tilbage i Trondheim i løbet af de første dage i denne uge. Vi vil så i fred og ro gennemgå, hvad der er sket og vurdere, hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måde, han har krav på, uanset handling«, skriver Rosenborg Ballklub på sin hjemmeside.

Ingen voldsdømte på landsholdet

Andre nordmænd vil følge sagen tæt, blandt andre Danmarks landstræner Åge Hareide, der for et år siden gav Bendtner comeback på landsholdet efter to års fravær, og siden benyttede Bendtner i 7 landskampe, så han i alt er på 81 - med 30 scorede mål.

Men yderligere landskampe vil kræve, at Nicklas Bendtner ikke bliver dømt for vold.

»Nej, det vil være helt utænkeligt, hvis det skulle komme så langt. Helt utænkeligt«, svarede Åge Hareide på B.T.'s spørgsmål om, hvorvidt han ville kunne have en voldsdømt spiller på landsholdet.



Rosenborg stoler på retssystemet

Rosenborg har beklaget hændelsen over for taxaselskabet, men vil afvente sagens retslige behandling.

»Hvis sagen havner i retssystemet, er vi trygge ved, at det danske retssystem håndterer sagen på den rigtige måde«, skriver klubben i sin officielle udtalelse.

Nicklas Bendtner har tidligere været i konflikt med loven og er to gange i 2013 blevet dømt for henholdsvis spirituskørsel i det indre København og for i Newcastle at køre 166 km/t, hvor hastighedsgrænsen var 112 km/t.