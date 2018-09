Voldssigtede Bendtner må spille videre, indtil retten har talt Rosenborg vil bruge Nicklas Bendtner på holdet, så snart han er skadesfri.

Voldssigtelsen mod Nicklas Bendtner får i første omgang ingen sportslige konsekvenser for den 30-årige angriber.

På et pressemøde på Rosenborgs stadion i Trondheim, Lerkendal, udtrykte klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, støtte og opbakning til Nicklas Bendtner.

»Det er ingen heldig sag. Vi har haft en grundig gennemgang sammen med Nicklas, og det er vigtigt for os at tage hånd om Nicklas som person. Han er vigtig for klubben og for spillertruppen. Vi håber, han snart er spilleklar, og så er det op til det danske retssystem at tage stilling til, hvad der er sket«, sagde Tove Moe Dyrhaug.

Kæresten: Det var selvforsvar

I et opslag på Instagram, har Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, forklaret, at Bendtner handlede i selvforsvar, da han natten til søndag på Kongens Nytorv i det indre København brækkede kæben på en taxachauffør.

Nicklas Bendtner indledte pressemødet i Tronheim med at oplæse en udtalelse, men besvarede efter råd fra sin advokat, Anders Nemeth, ikke spørgsmål efterfølgende.

»Jeg har rigtig nok været involveret i en yderst uheldig og også for mig stærkt ubehagelig episode omkring klokken to natten til søndag. Over for Rosenborgs fans og publikum beklager jeg, at dette er sket. Og jeg beklager, at jeg ikke undgik at havne i situationen - også selv om jeg forinden havde forsøgt at søge væk fra den«, sagde Nicklas Bendtner.

»Jeg er ikke og har aldrig været en voldsmand, men jeg beskytter dem, jeg har kær, både på og uden for banen«, læste en alvorligt udseende Bendtner op fra sit papir.

»Jeg vil naturligvis tage endnu større forholdsregler, end jeg troede nødvendigt, så jeg ikke havner i noget lignende igen«, sagde Nicklas Bendtner.

»Det har fra starten af været en glæde at spille for Rosenborgs suveræne og trofaste publikum, og jeg har sat en ære i at gøre dem stolte af mig og af holdet. Jeg tager ikke spor let på det tilbageskridt, som denne triste hændelse betyder. Over for klubben beklager jeg af hele mit hjerte, at vi står her i dag«.

»Rosenborg har været mere end en god klub for mig. Den har føltes som et nyt hjem og en ny familie, da jeg mere end nogensinde behøvede luftforandring og en ny start. Heroppe har jeg haft nemmere ved at have lov til at være den person, jeg ønsker at være«, sagde Nicklas Bendtner.

Bendtner erklærer sig uskyldig

Advokat Anders Nemeth har i en pressemeddelelse oplyst, at hans klient erklærer sig uskyldig i forhold til den voldsparagraf, han er sigtet efter.

Bendtner er sigtet efter straffelovens paragraf 244, der handler om simpel vold. Det er oftest vold, hvor der ikke er blevet brugt våben. Strafferammen går op til tre års fængsel.



Retspraksis er dog meget lavere. De fleste domme ender med betinget fængsel mellem 20-40 dage med krav om samfundstjeneste.

»Min klient nægter sig skyldig. Mere kan jeg ikke sige lige nu«, siger Anders Nemeth ifølge Ritzau.

Politiet har fået en optagelse

Over for Ekstra Bladet har kommunikationschef Rasmus Krochin fra taxaselskabet DanTaxi fortalt, at der eksisterer overvågningsbilleder af episoden, som man har overdraget til politiet.



Tove Moe Dyrhaug gentog på vegne af Rosenborg Ballklub flere gange, at den ikke ville forholde sig til eventuelle sanktioner i forhold til Nicklas Bendtner, og at den overlader det til det danske retssystem at efterforske anklagerne mod deres spiller.

»Nicklas har opført sig eksemplarisk i den tid, han har været i klubben,« understregede Tove Moe Dyrhaug.