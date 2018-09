Bøder i Grand Slam-turneringer er talt op efter sexisme-anklage: Flere mænd end kvinder får bøder i tennis Serena Williams mener, at tennisdommere giver mænd længere snor. De får i hvert fald flere bøder.

Da Serena Williams sidste lørdag blev straffet med et tabt parti og senere en bøde i finalen under US Open, udløste det en heftig debat om sexisme i tennis.

Kampens dommer, Carlos Ramos, straffede tennis-veteranen for at modtage ulovlig coaching af sin træner, for af slå sin ketcher i jorden og for til sidst at kalde ham en »løgner« og en »tyv«.

Serina Williams anklagede ham efter kampen for sexisme og antydede, at hun ikke ville være blevet straffet for den slags, hvis hun havde været en mand.

»Der er mange mænd derude, som gør noget meget værre, men fordi jeg er kvinde, så tager du det her fra mig? Det er ikke retfærdigt«, sagde hun.

Da Serena Williams og finalens vinder Naomi Osaka begge stod ulykkelige efter kampen med tårer løbende ned afd kinderne, lød der buh-råb fra publikum, hvilket i mange medier blev udlagt som en utilfredshed med, at dommeren havde skæmmet kampen med sin hårde linje.

Spillere melder sig

Flere tidligere spillere kritiserede dommerens beslutning om at straffe Williams med et tabt parti. Den tidligere verdensetter hos mændene - Andy Roddick - indrømmede, at han har sagt det, der er værre, uden nogensinde at blive straffet ved at få et parti imod sig.

Emotional first take by me. common sense should’ve prevailed in my opinion. He’s within his power to make that call. I’ve seen an umpire borderline coach a player up,and another dock a game for being called a thief in same tourney. There needs to be some continuity in the future https://t.co/T5oI1M0Cu7 — andyroddick (@andyroddick) 8. september 2018

Turneringens mandlige vinder, Novak Djokovic, sagde til Sports Illustrated, at han ikke synes, dommeren skulle have skubbet Serena Williams så langt.

Sagen splittede tennisforbundene. Forbundet bag kvindernes verdenstour, WTA, støttede Serena Williams. Der bør ikke være forskel på, hvor meget følelsudbrud, der tolereres fra mænd og kvinder, men den lighed oplevede man ikke under finalen, lød det fra WTA's direktør Steve Simon.

Katrina Adams, der er chef for USA's tennisforbund, USTA, sagde i ugens løb, at hun personligt mener, at mænd og kvinder behandles efter forskellige standarder.





Det internationale tennis forbund ITF bakkede omvendt op om dommer Carlos Ramos, som ifølge forbundet handlede med »professionalisme og integritet«.

Tennissportens topdommere er ifølge avisen The Guardian fortørnede over, at Carlos Ramos efter deres mening bliver hængt til tørre af tennisforbundene og overvejer at danne en fagforening.

Flere mænd får bøder

Nu har embedsmænd ved Grand Slam-turneringer samlet en liste over bøder, der er blevet uddelt i de fire store Gran Slam-turneringer i de seneste 20 år fordelt på køn. Den har avisen The New York Times set og beskrevet. Den viser, at mandlige spillere i alt har fået 1517 bøder, mens kvindelige spillere har fået 535. Inden for kategorien »verbale krænkelser«, som var den, der kostede Serena Williams et parti, er det 62 bøder til mænd og 16 til kvinder. I én kategori, nemlig coaching, som Williams også blev straffet for, har kvinder fået flere bøder.

Bøder fordelt på køn i Grand Slam turneringer 1998-2008 Mænd Kvinder Misbrug af ketcheren 646 99 Hørbare ukvemsord 344 140 Coacning 87 152 Verbale fornærmelser 62 16 I alt 1517 535

Kilde: Embedsmænd ved Grand Slam-turneringer via The New York Times

Det hører med til billedet, at mænd spiller flere partier end kvinder. Dels stiller flere mænd op i de fire Grand Slam-turneringer, dels spiller de bedst af 5 sæt i singler og nogle doubles, mens kvinder spiller bedst af 3 sæt.

Selv hvis man indregner den forskel, tildeles mænd flere bøder end kvinder. Hvad opgørelsen derimod ikke siger noget om, er, om mænd også oftere begår overtrædelser som at slå ketcheren i jorden eller brokke sig over dommeren og i hvilken grad. Man kan således ikke ud fra opgørelsen afgøre, om mænd eller kvinder straffes hyppigere eller hårdere for en given overtrædelse af reglerne.