Tennisdronning skriger til dommer i US Open-skandalefinale: Du bliver aldrig dommer for mig igen i dit liv, for du er en løgner Serena Williams tabte hovedet, point, parti og kamp, da hun ville styre finalen i New York efter egne regler. Desværre vil Naomi Osakas forrygende opvisning delvis blive glemt.

Folk var på plads, taget var rullet på, canadiske Deborah Cox havde sunget, og nu skulle to tennisspillere bare levere underholdningen.

Serena Williams skulle forsøge at erobre sin 24. grand slam-titel, mens Naomi Osaka skulle forsøge at få fingre i sin første.

Det blev den 36-årige amerikaner, der fuldstændig stjal billedet, men absolut ikke på grund af det tennismæssige. Hun gik ganske enkelt amok, da hun følte, at tingene gik imod hende, og finalen udviklede sig til en yderst pinlig forestilling.

Det skal dog først slås fast, at 20-årige Naomi Osaka spillede sit livs kamp og i næsten opvisningsstil besejrede sin barndoms store idol med cifrene 6-2, 6-4 og dermed blev den første japaner til at erobre en grand slam-titel.

Jeg fik ikke rådgivning, for jeg snyder ikke. Det er du nødt til at oplyse. Jeg har en datter, og jeg står for, hvad der er rigtigt. Du skylder mig en undskyldning Serena Williams til dommer Carlos Ramos

Og her er så i korte træk, hvad Serena Williams bød ind med:

Efter femte point af andet parti i andet sæt får Serena Williams en advarsel, fordi hun bliver rådgivet af sin træner Patrick Mouratoglou på tribunen. »Jeg snyder ikke for at vinde. Så vil jeg hellere tabe«, er Williams' kommentar til dommer Carlos Ramos fra Portugal.

Efter at have tabt serv til Osaka i andet sæts femte parti modtager Williams endnu en advarsel for at smadre sin ketsjer. Det udløser pga. sammen med første advarsel en pointstraf, så hun skal starte næste parti nede 0-15. Serena Williams' respons til dommeren: »Hver gang jeg spiller her, har jeg problemer. Jeg fik ikke rådgivning, for jeg snyder ikke. Det er du nødt til at oplyse. Jeg har en datter, og jeg står for, hvad der er rigtigt. Du skylder mig en undskyldning«.

Ved næste sidebytte kaster Williams en verbal skraldespand i hovedet på Ramos: »Det er meget forkert af dig at angribe min karakter. Du skylder mig en undskyldning. Du vil aldrig komme på samme bane som mig, så længe du lever. Du er en løgner. Du skylder mig en undskyldning. Sig det. Sig, at du beklager det. Hvor vover du at insinuere, at jeg snyder. Du stjal et point fra mig, så du er også en tyv«.

Serena Williams fik herefter en straf i form af et fratrukket parti, så stillingen herefter var 2-6, 3-5. Så kræver hun overdommer (referee) på banen.

»Du kender min karakter«, siger hun til Brian Earley. »Det her er ikke i orden. At miste et parti for at sige det, det er ikke fair. Hvor mange mænd siger ikke sådan nogle ting? Der er mange mænd, der har sagt rigtig mange ting. Det er, fordi jeg er kvinde, og det er ikke i orden«.

Osaka holder serv til 6-4 og tager sin første grand slam-titel.

Serena Williams nægter at trykke Ramos i hånden efter kampen, som det er skik, og forlanger atter en undskyldning.

US Open-ledelsen udsendte senere natten til søndag dansk tid en pressemeddelelse, der meget kort beskrev hændelsesforløbet og fastslog, at dommerens afgørelser ikke kunne ændres. Det blev også oplyst, at Patrick Mouratoglou havde erkendt den ulovlige coaching.

Foto: Adam Hunger/AP Trods mange tårer efter finalen havde Naomi Osaka også den store lykke at kysse trofæet, der har opfyldt en af de vildeste drømme hos hende.

Sådan forløb selve kampen

Der blev fra start af denne finale slået seriøst igennem, for begge spillere forsøgte hurtigst muligt at få overtaget i duellerne, så de kunne afværge de værste løbeture til banens fjerneste kroge. Første break gik til 20-årige Osaka, og ret tidligt så det ud til, at kvaliteten af Serena Williams' serv kunne blive afgørende.

Du skylder mig en undskyldning. Sig det. Sig, at du beklager det. Hvor vover du at insinuere, at jeg snyder. Du stjal et point fra mig, så du er også en tyv Serena Williams til dommeren

Forholdet mellem antallet af esser og antallet af dobbeltfejl skulle i hvert fald have den rette balance, hvis Williams skulle dominere, og den balance fandt hun ikke i første sæt. Egentlig heller ikke i andet.

Naomi Osaka gik uimponeret til opgaven, og hun var meget hurtig på benene i de få længere slagudvekslinger, publikum blev vidne til. Japaneren fandt også et par rigtig store vinderslag frem i pressede situationer. Det ene fik endda bifald fra Serena Williams.

Serven svigtede Williams

Den amerikanske veteran havde chancer til at bryde sin unge modstanders serv, men hun lykkedes ikke med det, og i egen serv kom der for mange dobbeltfejl og alt for få førsteserver i spil (38 pct.).

Da Osaka samtidig servede skarpt, så Serena Williams var tvunget til at strække sig maksimalt, kunne amerikaneren ikke ret ofte få affyret sine ellers frygtede returneringer.

Det interessante så ud til at blive, hvordan Serena Williams ville forsøge at ændre tingenes tilstand efter første sæt, der hurtigt var vundet 6-2 af Osaka.

Serven har altid været nøglen til det store spil hos Serena Williams, og den var hun tvunget til at forbedre markant i andet sæt, hvis hun skulle ind i opgøret. Dybden i slagene fra baglinjen var også nødt til at være konstant, for ellers straffede japaneren det omgående.

I starten af andet sæt fik Williams så sin advarsel for coaching, og her kom de første udbrud fra USA's store tennissstjerne.

Glødende kul under kampen

Det var lige noget for tilskuerne, der med larmende ovationer fik fyret op under en finale, som de havde begrundet mistanke om kunne blive både kortvarig og derfor uden spænding.

Dommer Carlos Ramos svarede Serena, at »... jeg anklager dig ikke for at snyde, men når der straffes for coaching, er det spilleren, det går ud over. Sådan er reglerne«.

Foto: Adam Hunger/AP Overdommer (referee) Brian Earley lyttede til en rasende Serena Williams, men han kunne ikke imødekomme hendes ønsker.

Serena Williams holdet serv til 2-1, og en stund så det ud til, at japanerens rytme var blevet brudt. Men Osaka gjorde sit efterfølgende serveparti til en stor oplevelse for tennisfans med fantastiske vinderslag i vilde dueller på tværs af banen.

Alligevel havde amerikaneren igen breakbold, men svaret fra Osaka var et es. Ny breakbold, og svaret var en god førsteserv. Igen breakbold, og svaret fra Osaka var nu en forhånd ud af banen. Publikum rejste sig i vild jubel, for nu førte deres favorit 3-1 og havde egen serv.

Kæden sprang af for Serena

På imponerende vis fandt Naomi Osaka nye svar, og da Serena Williams fortsatte med at levere dobbeltfejl, tabte hun sit serveparti, hvorefter hun i en lidt ynkelig optræden beklagede sig ud til sin træner og derpå smadrede ketsjeren.

Efter at have tabt endnu et serveparti, kom endnu et angreb på den stakkels dommer, der bare forsøgte at passe sit arbejde. Og herefter mistede han tålmodigheden med Serena Williams.

Da den efterfølgende straf udløste stillingen 5-3 i Osakas favør, manglede japaneren blot ét parti for at tage den store sejr.

Serena Williams tabte nu helt kontrollen og kaldte turneringens overdommer (referee) Brian Earley på banen sammen med WTA-supervisor Donna Kelso. De forsøgte at få hende dysset ned, men det var ikke let, og tårerne kom frem hos amerikaneren, der fortsat brokkede sig. Men Earley kunne ikke støtte spilleren i denne situation. Her kunne træner Mouratoglou til gengæld havet hjulpet på en mere konstruktiv måde. Men her svigtede han, igen.