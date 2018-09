Så er CL i gang: Hattrick af Lionel Messi og Christian Eriksen scorer forgæves Barcelona og Inter blev sæsonens første vindere med sejre over PSV Eindhoven og Tottenham.

Så kom den i gang, den mesterlige turnering, der efter 126 spillede kampe kulminerer med finalen på Wanda Metropolitano, Atlético Madrids nye hjemmebane, om 255 dage.

Mere åben end nogen sinde, har flere eksperter kaldt den nye version, hvor Cristiano Ronaldo, efter at have været med til at vinde finalen fire af de seneste fem år med Real Madrid, skal forsøge at sikre Juventus det trofæ, den italienske klub trods fem finaler ikke har vundet siden 1996.

Både Cristiano Ronaldos nye klub og de to andre, han har repræsenteret i Champions League, spiller den første af indtil 15 kampe i aften, og Juventus råder i portugiseren nu over turneringens topscorer i de seneste seks (!) sæsoner i træk, mens Real Madrid har mistet spilleren, der med 105 mål og 27 assists var involveret i nøjagtig halvdelen af klubbens mål i Champions League siden 2009.

»Ronaldo markerede en æra med Madrid, han slog alle rekorder, men det tilhører fortiden. Vi kan ikke leve på, hvad han har gjort i fortiden. Han efterlader et stort hul, men det er fyldt af andre spillere med store ambitioner. Vi har en stærk trup«, sagde anfører Sergio Ramos på pressemødet forud for Real Madrids hjemmekamp mod sidste sæsons semifinalist, AS Roma.

Tre mål af Lionel Messi

Lige så stor betydning for sit hold har Lionel Messi, der delte værdigheden med Ronaldo i 2015 og yderligere fire gange har været topscorer i Champions League, og for FC Barcelona handler det om at revanchere tre sæsoner i træk, hvor kvartfinalen har været endestationen efter nederlag til Atlético Madrid, Juventus og AS Roma.



Med tre mål mod PSV Eindhoven er Lionel Messi på 103 scoringer i Champions League. Foto: Manu Fernandez/AP

16 sæsoner i træk er FC Barcelona avanceret fra det gruppespillet, og hver gang som gruppevinder, og den statistik tog FC Barcelona det første skridt mod i aftes med en sejr på 3-0 over PSV Eindhoven - og naturligvis med Lionel Messi som sæsonens første målscorer. Argentineren krøllede direkte på frispark fra 20 meter sit CL-mål nummer 101 i kassen, Ousmane Dembele drejede fra samme afstand bolden i mål til 2-0 og så udnyttede Messi afleveringer fra Ivan Rakitic og Luis Suarez til 3-0 og 4-0.

Tottenhams føring gav ingen point

Om 2 uger skal Messi møde Christian Eriksen, der blev sæsonens anden målscorer, da Tottenham i Milano spillede 1-1 mod Inter. Eriksen havde i 1. halvleg en fornem frispilning til Harry Kane, hvis træk uden om Inter-målmanden Samir Handanovic dog blev for langt, Handanovic måtte strække sig forgæves, da Eriksens afslutning ramte en forsvarsspiller og ændrede retning.



Eriksens rolle som matchvinder blev forhindret i de sidste 6 minutter, da Mauro Icardi flot helflugtede udligningen ind fra kanten af straffesparksfeltet og Matias Vecino i overtiden blev matchvinder med et hovedstød.

Den nye sæsons bredt funderede mesterlighed lader sig i øvrigt læse af meritlisten for de 32 deltagende klubber. 13 af dem har tidligere vundet turneringen, og af de 12 klubber, der har vundet finalen mindst 2 gange, mangler kun 2; AC Milan, der som sidste sæsons nummer 6 i Serie A er degraderet til Europa League, og Nottingham Forest, der nu frister en tilværelse som den bløde mellemvare i Championship.