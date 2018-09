Fra top til flop: Selv verdens bedste kan ryge ud på bænken Nogle stjerner klarer skiftet fra en storklub til en anden. Men der er også eksempler på det modsatte.

Når fodboldens transfervindue er åbent et par gange om året, står masser af fodboldspillere på spring for at skiofte klub. Og det gælder alle lag af spillere - også superstjernerne. I sommer var det helt store samtaleemne Cristiano Ronaldos transfer fra Real Madrid til Juventus.

Klarer han skifet i fin stil og fortsætterportugiseren med at dominere i den italienske Serie A. Det spørgsmål får vi besvaret i de kommende måneder. Men flere spillere, der har været kåret til verdens bedste, er i tidens løb draget videre fra en storklub til en anden for at søge nye udfordringer.

Nogle gange er det gået godt, andre gange knap så godt.

Fire, der toppede



Luis Figo - Det forbudte skifte

Da den portugisiske elegantier i 2000 foretog det forbudte skifte fra FC Barcelona til Real Madrid, var han allerede blandt verdens bedste, og han fik i december det år papir på titlen. I den catalanske klub havde han vundet mesterskab og pokalvindernes Europa Cup, men skiftet til ærkerivalen gjorde Figo endnu bedre. Højdepunktet var Champions League i 2002.



Foto: Claude Paris/AP Brasilianske Neymar har succes i Paris Saint-Germain.

Neymar - En lind strøm af mål

Den brasilianske superstjerne er 2 gange blevet nr. 3 i Ballon d’Or-kåringen efter Lionel Messi/Cristiano Ronaldo, men Neymars skifte fra Barcelona, hvor han blandt andet vandt Champions League, til Paris Saint-Germain, har været en succes. Den 26-årige angriber har i 35 kampe for den franske klub scoret 32 gange. Nu skal målene bare omsættes til en europæisk triumf.



Ronaldo - Fænomenet

’Gamle’ Ronaldo scorede masser af mål i nogle af verdens største klubber. Efter læretiden hos PSV var han et år hos Barcelona, og skiftede så i 1997, hvor han første gang blev kåret til verdens bedste, til Internazionale.

Fire succesrige år senere gik turen til Real Madrid, og under det ophold blev brasilianeren atter kåret til den bedste fodboldspiller i verden.



Zinedine Zidane 2 skelsættende mål

Franskmanden var en etableret spiller, da han i 1996 skiftede fra Bordeaux til Juventus. Zidanes stjernestatus eksploderede i 1998, da han scorede 2 mål i VM-finalen i 3-0-sejren over Brasilien. Derfor måtte den næste station efter Italien blive Real Madrid. I kongeklubben fortsatte Zidane med at have succes og vandt blandt andet Champions League i 2001.

Fire, der floppede

Foto: Thomas Kienzle/AP Roberto Baggio nåede i sin karriere også frem til VM-finalen i 1994, men den ellers så teknisk velfunderede spiller brændte sit forsøg i straffesparkskonkurrencen.

Roberto Baggio nåede i sin karriere også frem til VM-finalen i 1994, men den ellers så teknisk velfunderede spiller brændte sit forsøg i straffesparkskonkurrencen. Foto: Thomas Kienzle/AP

Roberto Baggio - verdens dyreste



Da Baggio i 1990 skiftede fra Fiorentina til Juventus, var han verdens dyreste fodboldspiller, og 3 år senere blev han også kåret til verdens bedste. Baggio scorede 115 mål i 200 kampe og foretog 1995 det prestigefulde skifte til AC Milan. Det startede godt, men efterhånden gled Baggio mere og mere ud på bænken, inden han efter 2 år blev solgt til Bologna.