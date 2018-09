Dansk stortalent er tilbage på toppen og brillerer efter kortvarig krise Mads Pedersen imponerede med sejr i belgisk storløb. Richie Porte melder fra til VM, mens Vincenzo Nibali viser tegn på VM-form.

Med en exceptionel styrkedemonstration i et felt af nogle af verdens skrappeste klassiker- og spurtspecialister leverede et af dansk cykelsports allerstørste talenter 22-årige Mads Pedersen (Trek-Segafredo) efter en måneds tid med modgang i dag et formidabelt bevis på, at han er tilbage på toppen af sin ydeevne.

I det 206 km lange belgiske Tour de l’Eurométropole, der hører hjemme i kategorien lige under WorldTour-løbene, fyrede den unge dansker en kraftfuld finish af, da en halv snes ryttere lige netop formåede at holde feltet med sprinterne på afstand.

Godt hjulpet af sin belgiske holdkammerat Jasper Stuyven, der kørte spurten for ham, lykkedes det Mads Pedersen i en knaldhård duel med luxembourgeren Jempy Drucker (BMC) at suse først over stregen, men først efter at denne var passeret, turde danskeren række armen jublende i vejret.

Deltog i holdets hårde arbejde undervejs

Selvfølgelig imponerede Mads Pedersen i selve finalen, men det var i ligeså høj grad hans generelle indsats i den afsluttende fase, der gjorde et overvældende indtryk.

Han havde deltaget i Trek-Sagefredos meget målrettede satsning på at neutralisere dagens lange udbrud, og det skete i så højt et tempo, at det gjorde ondt på mange af konkurrenterne i feltet.

Holdets aggressivitet lagde op til et angreb fra den formstærke Jasper Stuyven – han har inden for den seneste halve snes dage vundet både Grand Prix Wallonie og Grand Prix Jef Scherens – og omkring ham skabtes en lille frontgruppe med blandt andre landsmændene Oliver Naesen (AG2R) og Tiesj Benoot (Lotto Soudal).

Uheldig periode omkring WorldTour-løb

Det kneb imidlertid en smule med samarbejdet, og med knap 10 km tilbage trådte Mads Pedersen så eksplosivt an fra feltet, at han i en håndevending lukkede hullet op til de forreste.

»Jeg havde virkelig gode ben, og da feltet var ved at komme tæt på gruppen med Jasper, besluttede jeg at prøve at køre alene op for at hjælpe ham«, fortalte en storsmilende Mads Pedersen i det officielle sejrsinterview.

»Heldigvis lykkedes det, og derefter kunne vi støtte hinanden i kampen for at holde forfølgerne på afstand. Egentlig var det min mening, at jeg ville køre for Jasper, men til sidst besluttede vi at bytte roller, og det var jo fantastisk, at jeg kunne få den assistance«.

»Jeg havde et virkelig godt forår, men kom så ind i en uheldig periode omkring WorldTour-løbet Binck Bank Tour i begyndelsen af august, hvor jeg måtte udgå på 5. etape. Men nu føler jeg mig ovenpå igen, og det lægger forhåbentlig op til en fin afslutning på sæsonen«.

Fire sejre i år og flot klassikerpræstation

Netop på grund af den mindre krise, han var igennem, var Mads Pedersen ikke aktuel, da det danske VM-hold skulle udtages, hvilket nok kan ærgre nu.

For selv om ruten i Innsbruck ikke er i hans favør, ville han med den form, han stillede til skue i dag, givetvis have kunnet bidrage med en hel del, når de danske eliteryttere skal i aktion på næste søndag.