Ulovlige sovepiller kostede fyreseddel, men i dag kunne synderen atter juble Spanieren Juan José Lobato noteredes i Coppa Sabatini for sin første sejr, siden han blev smidt ud af WorldTour-hold

Indtil for ni måneder siden pegede alt frem mod, at den skrappe spanske afslutter Juan José Lobato også i år skulle optræde på den store WorldTour-scene, som han havde gjort de fire foregående sæsoner, først på hjemlandets storhold Movistar og i 2017 på det hollandske Lotto-Jumbo.



Men så begik spanieren en alvorlig bommert under en træningslejr i december, som kostede ham en fyreseddel på gråt papir og sendte ham ud til en uvis fremtid.

I slutningen af februar lykkedes det Lobato at få kontrakt med det italienske 2. divisionshold Nippo-Vino Fantini, og i dag oplevede han så den endelige konfirmation på, at trængselsperioden er overstået, da han susede over stregen som vinder af det traditionsrige storløb Coppa Sabatini foran de italienske stjerner Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) og Gianni Moscon (Team Sky).

Styrt skabte virvar i opløbet

Godt 400 m fra mål på en lille stigning op mod målet i Peccioli styrtede italieneren Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF) i et sving, mens han var i fuld gang med et overrumplingsangreb, som havde skaffet ham et lille hul til feltet.

Dette kom tordnende og undgik med nød og næppe at ramme Albanese, og de få sekunders virvar, som denne episode fremkaldte, benyttede Lobato til at sætte sin offensiv ind.

Spanieren lagde lynhurtigt markant afstand til konkurrenterne, og selv om italieneren Giovanni Visconti (Bahrain Merida) skruede voldsomt op for tempoet for at bringe Sonny Colbrelli i position, havde Lobato sikret sig så stort et forspring, at forfølgerne måtte nøjes med at være lige ved at fange ham.

Tre ryttere på hospitalet under træningslejr

»Den sejr er den mest betydningsfulde i min karriere, og den kommer efter et år, som virkelig har været vanskelig«, sagde Juan José Lobato i det officielle tv-interview kort efter etapens afslutning.

Da spanieren tronede på podiet flankeret af en bistert udsende Colbrelli, der tydeligvis var skuffet, og en smilende Moscon, som for tredje gang på seks dage hentede en topplacering, var han tydeligvis også dybt berørt.

Den affære, som kostede Lobato jobbet hos Lotto-Jumbo, udspillede sig i december under holdets træningslejr i Girona.

Både spanieren og de to hollændere Antwan Tolhoek og Pascal Eenkhorn blev sendt en tur på hospitalet, efter at Lobato var fundet så dybt sovende på sit hotelværelse, at han næsten ikke kunne vækkes.

To hollændere slap med skrækken

Det viste sig, at han og de to andre uden tilladelse fra holdet havde taget sovepiller, og Lobato og Eenkhorn, der netop havde skrevet en kontrakt på tre år med Lotto-Jumbo, var så påvirket af medikamentet, at de overnattede på hospitalet.

Lobato, der skulle have kørt WorldTour-løbet Tour Down Under, blev fyret med øjeblikkelig virkning, da det viste sig, at det var ham, der havde forsynet de to andre med sovepillerne. Tolhoek og Eenkhoprn slap med en kraftig advarsel og to måneders udelukkelse.

Lobato, der var tænkt som assistent for Lotto-Jumbos supersprinter Dylan Groenewegen, noteredes i den sæson, han nåede at repræsentere hollænderne, for en enkelt sejr, da han slog til på en etape i Tour de l’Ain.

Kærkommen sejr for arbejdsgiveren

I alt har spanieren nu vunder 15 løb, og i ugerne op til den aktuelle præstation markerede han sig også med en femteplads i Brussels Cycling Classic, ligesom han blev nr. 4 i Coppa Bernocchi i søndags.

For Nippo-Vini Fantini var gevinsten også særdeles velkommen, eftersom det var den første af de 10, det er blevet til i år, som er hentet på italienske landeveje.



Af de kommende VM-deltagere demonstrerede to af hovedpersonerne fra gårsdagens Giro della Toscana atter glimrende form.

Gianni Moscon fulgte sejren op med også at vise spurtstyrke i et større felt, og franskmanden Romain Bardet (AG2R), der blev slået af italieneren i går, angreb på en stigning, da der manglede 11 km. Han fik følgeskab af en trio, men i dag reagerede feltet hurtigt, og forsøget blev neutraliseret.