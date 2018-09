Kvindernes fodboldflagskibe er i modvind i den europæiske udvikling

Udlandet er en ny mulighed for talenterne

Udviklingen hos kvinderne går således i retning af mændenes situation, hvor Superligaen er at betragte som en udviklingsliga for unge spillere, der kan drømme om at blive solgt til en mere pengestærk udenlandsk klub, som Jacob Larsen oplevede det i AaB, da han var med til at forme talenter som Lucas Andersen og Joakim Mæhle.

»Da vi i sommer solgte Signe Bruun til Paris SG, var det nok klubbens største salg, selv om det ikke kan måle sig med, hvad man oplever hos mændene. Vi kan selvfølgelig begræde at have mistet Signe, men det kan også være med til at motivere de unge spillere, at der er en chance for at komme til udlandet, så det er ikke kun en skidt udvikling«, påpeger Jacob Larsen.

Lars Søndergaard er da ligesom Åge Hareide nu også stærkt afhængig af sine udlandsdanskere. 13 af de 19 spillere i truppen til VM-playoffkampene mod Holland spiller i udlandet, ligesom Hareides seneste 23-mands trup havde Nicolai Boilesen og Victor Fischer som de eneste superligaspillere.

Til gengæld viser Champions League-kampene, at Lars Søndergaard råder over spillere fra et højt niveau - og at Brøndby har stor mulighed for at komme til at møde et hold med dansk islæt i ottendedelsfinalerne.

Masser af danskere er videre

Pernille Harder scorede for fjerde kamp i træk sit holds første mål, da Wolfsburg med 2-0 hjemme vandt sammenlagt 3-over islandske Thor/KA.