Brøndby møder de unge damer fra Juventus i Champions League To danske klubber og adskillige danske landsholdsspillere optræder i denne uge i kvindernes Champions League.

Fodboldentusiaster kender Juventus som 'La vecchia Signora', men at kalde Brøndbys modstander i aftenens Champions League for en gammel dame vil både være stærkt upassende og i strid med historikken.

For det er i dén grad nogle unge kvinder i en helt ung klub, som Brøndby er vært for i 1/16-finale-returkampen. Ligesom i Danmark er de etablerede italienske storklubber begyndt i højere grad at satse på kvindefodbolden, men det sker på den kvikke måde.

Juventus købte i 2017 således licensen til at spille i Serie A fra Cueno Calcio Femminile, der var blevet nummer 7 i den foregående sæson, og 'Den Gamle Dame's unge kvinder fik succes med det samme ved at vinde det italienske mesterskab i den første sæson.



Det skete 20. maj i år efter en omkamp mod Brescia, da begge hold havde 60 af 66 mulige point efter de 22 kampe. Den endte 0-0 efter forlænget spilletid, inden Juventus vandt den afgørende straffesparkskonkurrence 5-4.

AC Milan overtog licensen

Dermed var Juventus kvalificeret til Champions League, men Brescia mistede pladsen i turneringen som Italiens nummer 2, fordi klubbens licens blev overtaget af AC Milan.

Derfor spillede Fiorentina og Tavagnacco, der delte tredjepladsen i Serie A med hver 43 point, en playoffkamp om den ledige plads, som Fiorentina sikrede sig med en 3-0-sejr.

Og netop Juventus og Fiorentina er i aften i Danmark, hvor de spiller returkamp mod henholdsvis Brøndby og Fortuna Hjørrings danske mestre.



Her har Brøndby den bedste mulighed for avancement efter 2-2 i Torino for to uger siden i den eneste kamp i denne sæson, som Brøndby ikke har vundet efter fem liga- og en pokalsejr med en samlet målscore på 31-1.

»Juventus er et meget stærkt hold og presser os på en helt anden måde, end vi er vant til i de fleste kampe i den hjemlige 3F Liga, og derfor skal vi selvfølgelig være helt klar fra start over hele linjen. Vi vil videre i turneringen, for det er de her europæiske kampe, der virkelig er med til at udvikle spillerne, og som alle drømmer om at spille«, siger Brøndby-træner Per Nielsen i en pressemeddelelse.

Italien er klar til VM-slutrunden

Betingelserne er noget vanskeligere for Fortuna Hjørring, der tabte 2-0 i Firenze på to mål af Ilaria Mauro.

»Vi skal ud og forsøge at score et hurtigt mål og dermed holde kampen i live. Vi ved, at Fiorentina har nogle hurtige spillere oppe foran, og vi skal passe på deres omstillinger«, lyder analysen fra Peter Enevoldsen, der er assistent for Fortuna Hjørrings amerikanske cheftræner, Carrie Kveton.

For første gang siden 1999 er Italien – i modsætning til Danmark – kvalificeret til næste års VM-slutrunde. Billetten til Frankrig blev sikret via en førsteplads i puljen efter 7 sejre i træk, inden det i den sidste kamp blev et i den sammenhæng ubetydeligt 2-1-nederlag til Belgien. I sidstnævnte kamp stillede Italien med 8 Juventus-spillere i startopstillingen.



Brøndby og Fortuna Hjørring, der mødes i ligaen på lørdag i Hjørring, har fordelt det danske mesterskab mellem sig de seneste 17 år, men i den trup til VM-playoffkampene i næste måned mod Holland, som landstræner Lars Søndergaard netop har udtaget, er der henholdsvis tre og to spillere fra de to klubber og kun yderligere én spiller, BSF-målmanden Naja Bahrenscheer, fra 3F Ligaen. De resterende 13 repræsenterer klubber i Sverige, Norge, England, Tyskland, Frankrig og USA.

Tre målscorere i Champions League

Danmarks landsholdsspillere er altså primært beskæftiget i udlandet, og at det foregår på højeste niveau, er netop kampene i Champions League et godt bevis på.