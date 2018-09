Ryder Cup: Suveræn Thorbjørn Olesen bidrager til Europas sejr Italieneren Francesco Molinari blev den stor helt, da Europa tilbageerobrede trofæet.

En afgørelse på det svære 18. hul på Le Golf National var imødeset med spænding, men tilskuerne, der havde satset på pladserne omkring den sidste green blev en anelse skuffede - uden at det dog satte sig spor i den europæiske jubelfest.



Hovedparten af matcherne blev afgjort længe inden 18. hul, lige som den definitive afgørelse på den 42. udgave af den prestigefyldte holdmatch mellem Europa og USA faldt som et lille antiklimaks, da Phil Mickelson kiksede et put på 15. hul, så USA ikke kunne indhente den europæiske føring.

Alex Noréns single mod Bryson Dechambeau blev som den blot fjerde af de 28 matcher afgjort på 18. hul, og da svenskeren holede et langt putt for sejren, blev Europas sejr på 17,5-10,5, hvilket er den største marginal siden 2006, men et point fra rekorden på 18,5.

Molinari sikrede fem point for første europæer nogensinde

Den største helt på det europæiske hold blev italieneren Francesco Molinari, der som europæer nogen sinde og som den første siden amerikaneren Larry Nelson i 1979 (!) vandt samtlige sine fem matcher i løbet af weekenden.

Sammen med debutanten Tommy Fleetwood vandt Molinari tre gange over Tiger Woods med forskellige makkere og over Jordan Spieth og Justin Thomas i lørdagens foursoumes. Det var første gang nogen sinde, et europæisk par gik ubesejret gennem fire matcher, men Fleetwood mistede sin perfekte score, da han i søndagens single blev besejret af Webb Simpson.

Tiger Woods var i det hele taget en gevaldig skuffelse, da han tabte samtlige sine fire matcher afsluttet med søndagens single mod spanieren Jon Rahm, med 23 år den yngste på det europæiske vinderhold.

Molinari fortsatte derimod sit suveræne spil i singlematchen mod den ældste, 48-årige Phil Mickelson, der gav den ellers rolige vinder af The Open hånden som tegn på erkendelse af nederlaget, efter at have slået sit drive i vandet på 16. hul.

Derefter brød den europæiske fest for alvor ud, mens de resterende tre matcher blev færdigspillet.





Thorbjørn Olesen tog revanche

Som den eneste af de 12 europæiske spillere fik Thorbjørn Olesen kun to optrædener i løbet af de tre dage.



Efter at have tabt i fourball sammen med Rory McIlroy valgte kaptajn Thomas Bjørn at hans landsmand som den eneste slet ikke skulle i aktion om lørdagen, men Thorbjørn Olesen fik taget en effektiv revanche i søndagens single mod verdens nummer 10, Jordan Spieth, der i en alder af 25 år har vundet tre af de fire major.

Thorbjørn Olesen tog en sikker føring ved at vinde 4., 5. og 6. hul og efter yderligere lange birdieputt på 8. og 9. hul var han oppe med 5 huller halvvejs i runden, og matchen blev afsluttet allerede på 14. hul, da Thorbjørn Olesen med endnu en birdie sikrede sejren med 5&4.

Dermed var Europa foran 11,5-9,5 i holdmatchen, hvor Europa skulle på 14,5 point for at tilbageerobre trofæet.

Det lykkedes altså, og dermed har Europa vundet Ryder Cup 9 af de seneste 12 gange, og USA har fortsat ikke vundet trofæet på europæiske jord siden 1993.