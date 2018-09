Dommeren erkender, at Brøndby skulle have haft straffespark i overtiden Kamil Wilczek scorede og fik en advarsel i overtiden, da han brokkede sig over et manglende straffespark.

På der hollandske internetsite Football World Rankings er Kamil Wilczek i fornemt selskab. Brøndbys polske topscorer optræder som nummer 10 på en liste, der toppes af Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Mohamed Salah.

Kriteriet er mål scoret inden for de seneste 52 uger i alle turneringer, og her rangerer Kamil Wilczek med sine 32 scoringer i Superligaen, pokalturneringen og Europa League-kvalifikationen over så prominente målscorere som blandt andre Edinson Cavani, Baas Dost og Antoine Griezmann.

42 mål i 84 Superligakampe

Kamil Wilczek øgede sin føring på Superligaens topscorerliste ved at score for tredje kamp i træk, da Brøndby spillede en fremragende første halvleg og førte 1-0 over AC Horsens, men Bo Henriksens energiske tropper fik udstillet Brøndbys øjeblikkelige krise ved at vende hjemmeholdets føring til den første Horsens-sejr på Brøndby Stadion siden 2011.

30-årige Wilczek fik stående sat hovedet på et hjørnespark fra Josip Radosevic, så hans 9. sæsonmål i Superligaen sejlede ind i det ene målhjørne. Dermed er Wilczek på 42 mål i 84 Superligakampe, og det så ud til, at Brøndby skulle vinde for første gang i 4 kampe.

Men der skal mere til at knække ukuelige Horsens, der overhaler Brøndby i stillingen og kravler op blandt de seks kandidater til medaljeslutspillet efter også sæsonens tredje tur til Sjælland havde givet fuldt udbytte. Det blev 2-1 i Parken over FCK i sæsonpremieren og 1-0 i Farum over FC Nordsjælland.

Selvmål, rødt kort og 1-2

AC Horsens, der i mandags blev udspillet med 4-0 af OB efter en indsats, som Bo Henriksen kaldte katastrofal, indledte det forbløffende comeback, da Radosevic kastede sig og fik dirigeret et fladt indlæg fra Michael Lumb i nettet til et selvmål forbi Benjamin Bellot, der spillede sin første Superligakamp nogen sinde.



Den kom til at vare 72 minutter for den 28-årige tyske Brøndbymålmand, der havde fået sæsondebut i torsdags, da Brøndby vandt 4-1 over Hillerød i pokalturneringen. Bellot drønede langt ud af sit mål og nedlagde Kasper Junker til et klokkeklart rødt kort.

Det straffede AC Horsens yderligere, da Søren Reese kom højest til et hjørnespark fra Michael Lumb og med hovedet dirigerede bolden forbi indskiftede Marvin Schwäbe, der i forbindelse med udvisningen kom ind i stedet for Brøndbys eneste dansker i startopstillingen, angriberen Uffe Bech.

Dommeren erkender at have taget fejl

Kampen sluttede med Brøndbys tredje nederlag i træk i Superligaen og vildt frustrerede gulklædte spillere i intern diskussion ovenpå en kaotisk afslutning på kampen. Wilczek følte sig snydt for et straffespark i overtiden, da han faldt efter en nærkamp med Sonni Nattestad, men dommer Morten Krogh slog afværgende ud med armene og greb i stedet til det gule kort og straffede både Wilczek og Besar Halimi med advarsler for deres protester over den manglende kendelse.



Efterfølgende indrømmede Morten Krogh overfor 3+, at hans kendelse havde været forkert.

»Ude på banen vurderede jeg, at Wilczek puffede Nattestad i ryggen, men efter at have set det igen, må jeg indrømme, at der er tale om et benspænd, og der burde havde været dømt straffespark«, sagde Morten Krogh til tv-stationen.