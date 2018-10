OL-bronzevinder siger stop: Jeg er ked af det, lettet og fuld af følelser Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen afbryder et succesrigt samarbejdet, der gav både VM-guld og OL-bronze.

To år i træk har 49erFX-parret Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen modtaget prisen for Årets Sejlsportspræstation efter at have vundet EM-guld, OL-bronze og VM-guld.

Nu er samarbejdet imidlertid slut efter syv års intens satsning.

»Jeg synes, jeg har oplevet og opnået det, jeg ville«, forklarer 29-årige Jena Mai Hansen til Politiken som baggrunden for den lidt overraskende nyhed om, at motivationen til at kaste sig helhjertet ind i en ny satsning frem mod endnu en OL-deltagelse i 2020 ikke er til stede.

Så sent som ved VM i Aarhus i august blev Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen med en 5.-plads bedst af de tre danske besætninger, der var udset til at kæmpe om Danmarks plads blandt de 27 både i det olympiske felt.

Turen til Tokyo bliver sandsynligvis en anliggende for Årets Fund i dansk idræt anno 2004, Ida Marie Baad/Marie Thusgaard, eller den noget nyere konstellation med Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby Christensen, der blev henholdsvis 7 og 16 ved VM.



Sportschefen har respekt for beslutningen

»Jeg er naturligvis ærgerlig over, at Jena og Katja stopper. Det er én af verdens absolut bedste 49erFX-besætninger, som nu takker af. Samtidig har jeg også den største respekt for, at de træffer en konsekvent beslutning nu i stedet for at fortsætte uden at have hjertet med 100 procent. Det vidner om stor modenhed i deres karrierevalg«, siger Dansk Sejlunions Sportschef, Thomas Jacobsen, i en pressemeddelelse.

Samarbejdet havde været sat lidt på stand by i perioden op til VM på hjemmebane, da Jena Mai Hansen blandt andet sejlede Volvo Ocean Race, og fremtiden skal også handle om sejlsport.

»Sejlads skal være min levevej. Det skal bare ikke være olympisk. Hjertet er ikke længere med, men det har været en meget svær beslutning, vi har taget i fællesskab. Vi kunne godt have sejlet videre, men så havde det været for den andens skyld, så vi talte om det i går, og kom frem til den konklusion, at en olympisk satsning kræver 100 procents dedikation, og den er der ikke«, konstaterer Jens Mai Hansen.

Trænertanker og fortsatte ambitioner

»Jeg er enormt ked af det, for det har været svært at sige tak for nu til en god veninde, men jeg er også lettet over, at det er kommet ud, så jeg er trist og lettet og fuld af følelser«, sammenfatter Jens Mai Hansen, der forestiller sig, at hun vil gå trænervejen i sin fremtidige tilknytning til sporten.

24-årige Katja Salskov-Iversen har dog fortsat ambitioner.

»Sejlsport er så stor en del af mit liv, at jeg håber på at kunne fortsætte i et nyt projekt. Hvad det bliver, ved jeg ikke, jeg vil se på, hvad der dukker op af muligheder«, siger Katja Salskov-Iversen i pressemeddelelsen fra Dansk Sejlunion.