Da den nye DBU-direktør stjal billedet Peter Møller har nu fået sit drømmejob, og Hareide er glad for at have fået en rigtig fodboldmand, der ikke skal sidde på bænken.

En vittig iagttager advarede Åge Hareide om, at han måske nok skulle passe på Peter Møllers høje albuer, da de stod tæt ved siden af hinanden og skulle fotograferes i DBU-hovedkvarteret i Brøndby. Men der skete ikke noget - andet end at landstræneren og DBU’s nye fodbolddirektør smilede bredt, klappede hinanden på skulderen og udtrykte fælles glæde over nu at skulle arbejde sammen til gavn for det mandlige landshold.

Peter Møller, der som spiller af og til på flere måder i nærkampene lod modstander-forsvarerne mærke, at han var en vindertype, der ville frem over isen, skal også være sparringspartner for de andre landstrænere i DBU. Han skal arbejde med talentudvikling, træneruddannelse og andre dele af udviklingen i dansk fodbold.

Det er et stort, omfattende job, som den 46-årige tidligere studievært hos først TV2 og derefter DR og forhenværende AaB-, Brøndby- og FCK-spiller med 20 A-landskampe kaster sig ud i. Han er over Åge Hareide og assistenten Jon Dahl Tomasson i hierarkiet.

Det vigtige for DBU er, at der kommer en fodboldmand ind i ’systemet’. En tidligere topscorer, der har vundet mange titler, en smilende og udadvendt, begavet og erfaren personlighed, som kender til spillernes behov og ønsker og ved alt om, hvad der kan ske på træningsbanen og foregår i omklædningsrummet.

»Det bedste i fodbold er at være spiller. Især at være landsholdsspiller – og at spille med i de store slutrunder, som jeg gjorde i 1998 i Frankrig. Det var en kæmpeoplevelse, som jeg håber de nuværende spillere og de næste også kommer til at prøve. Nummer to for mig er at blive fodbolddirektør i DBU. Det er et ønskejob«, siger Peter Møller.

I næste uge skal han følge Hareide-truppen i træningslejr i det midtjyske, se kvindelandsholdet spille i Viborg og det mandlige landshold mod Irland i Dublin i Nations League.

Hvor tæt skal du være på spillerne op til og under kampen. Skal du sidde med på bænken?

»Det vil ikke være godt for holdet«, svarer Peter Møller med et smil. »Måske vil jeg lige runde omklædningsrummet halvanden time før kickoff. Sådan oplevede jeg, at Frank Arnesen gjorde, da han var direktør og jeg spiller i PSV Eindhoven. Direktørerne har ikke noget at gøre på banen, mener jeg. Jeg har aldrig kunnet forstå, at nogle fodbolddirektører render rundt nede ved sidelinjen før kampen og inde på grønsværen lige bagefter og skal give hånd til modspillere, egne spillere og dommerne, og hvem der ellers er i nærheden«.

Har du et forbillede i samme job, som du nu har fået?

»Oliver Bierhoff i Tyskland. Han er tæt på landstræner Löw. Bierhoff har også prøvet det hele som spiller. Jeg vil besøge ham og snakke med ham om jobbet«.

Peter Møller har gode Aalborg-venner i DBU. Formand Jesper Møller, træneruddannelses-chef Peter Rudbæk og kvindelandsholdets træner Lars Søndergaard. Han har spillet landskampe på hold med Tomasson, og han har spillet under Hareide i Brøndby.

De bedste trænere, du har haft?

»Morten Olsen, Poul Erik Andreasen i AaB og spanieren Luis Aragonés«, siger han og bemærker, at det kun var et par måneder, Hareide var træner for ham. Peter Møller har enorm respekt for det, Hareide har præsteret og de resultater, Danmark hare opnået med nordmanden som Morten Olsens afløser.

Hvad siger Åge Hareide til, at Peter Møller nu er fodbolddirektør?

»Jeg glæder mig til samarbejdet, for det vigtigste for os som trænere er jo at arbejde med fodboldfolk. Peter Møller vil kunne give mange positive ting til DBU. Men det er Jon, Mounir (chefanalytikeren, red) og mig, der lægger taktik, vælger spillerne og sætter holdet«.