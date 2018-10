Håbet er ude: Gytkjær får pladsen, der var holdt åben til Eriksen

Fodbold: Åge Hareide havde i første omgang kun udtaget 22 spillere til landskampene mod Irland på lørdag og Østrig på tirsdag i håb om, at Christian Eriksen kunne blive sin skade kvit. Men da landsholdet samledes i dag i Herning meddelte landstræneren, at Christian Gytkjær var efterudtaget, hvilket betyder at hverken Eriksen eller Viktor Fischer bliver klar til de forestående kampe i Dublin og Herning. 28-årige Gytkjær spillede som Rosenborgspiller en enkelt landskamp som indskifter mod Tjekkiet i 2016, men har siden været i 1860 München og nu i polske Lech Poznan, hvor han i denne sæson har scoret 9 mål i 17 kampe.



Golf: Lucas Bjerregaard var - naturligvis - ugens højdespringer på verdensranglisten efter søndagens sejr i Alfred Dunhill Links Championship. Førstepladsen udløste 38 point til verdensranglisten, der udregnes som et gennemsnit af præstationerne de seneste to år med faldende vægtning. Lucas Bjerregaard var efter en god måned med indtjente point i sine foregående fire starter avanceret til sin hidtil placering som nummer 92, men indtager frederikshavneren 55.-pladsen som næstbedste dansker efter Thorbjørn Olesen, der uforandret er nummer 44.

Duel: Kan skakgeniet Magnus Carlsen mon drible forbi fodboldklubben Liverpools engelske landsholdsspiller Trent Alexander-Arnold? Vi ved det ikke, men Alexander-Arnold kunne i hvert fald ikke udmanøvrere den meget fodboldinteresserede skakverdensmester. I et møde mandag i Manchester var den 20-årige skakspillende Liverpool-back sat mat efter 17 træk, rapporterer AP. Trent Alexander-Arnold var i gimmicken dermed kanonføde for Carlsen, der i november sætter sin VM-titel på spil i en række dueller med amerikaneren Fabiano Caruana.



Fodbold: Traditionsklubben B1909 kan se frem til at blive trukket 9 point i denne sæson og 9 point i den kommende sæson, idet Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at danmarksserieklubben i perioden 2012-2017 har overtrådt de gældende amatørbestemmelser. Odense-klubben har endvidere fået en bøde på 50.000 kroner. B1909, der har vundet to danske mesterskaber, havde i perioden stort set samtlige spillere på listen over trænere i klubben, hvilket udløser mulighed for kørselsgodtgørelse. »Disciplinærinstansen er af den opfattelse, at de beløb, spillerne har modtaget, i realiteten ikke har været godtgørelse for kørsel eller lignende i klubbens tjeneste, men vederlag for at spille fodbold i B1909«, hedder det i en meddelelse. B1909 havde inden afgørelsen samlet 13 point i de første 10 kampe i danmarksseriens pulje 3, men med de 9 point der trækkes, ryger holdet helt ned omkring nedrykningsstregen. Flere andre klubber, herunder Brønshøj og Odder, har tidligere været i fedtefadet i lignende sager.

Direkte sport i tv Mandag 8. oktober TV 2 Sport 19.30 Håndbold: Silkeborg-Voel-Team Esbjerg (k) TV3 Sport 07.00 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.30 Speedway: Poole-King's Lynn 02.10 NFL: New Orleans-Washington

Foto: Michel Euler/AP Kylian Mbappe havde god grund til jubel mod Lyon.

Fodbold: Kylian Mbappe stjal fuldstændigt billedet, da Paris SG søndag sejrede med vanvittige 5-0 i Ligue 1-klassikeren hjemme mod Lyon. Verdensmesteren lynede hele fire gange på bare 13 minutter i 2. halvleg. Forinden havde Neymar åbnet scoringen på straffespark i 9. minut, inden begge klubber blev reduceret til ti mand. 19-årige Kylian Mbappe er nu oppe på 8 ligamål i denne sæson og totalt 10 pletskud i bare 7 kampe for pariserne.

Kylian Mbappé scored four goals in EXACTLY 13 minutes pic.twitter.com/3NlVvGmrkI — SportsCenter (@SportsCenter) 7. oktober 2018





Fodbold: 17 mål i sidste sæson og 10 mål foreløbigt i denne sæson er gode tal for en angriber. Og for HB Køges topscorer Martin Koch har den fine målstatistik nu kastet en ny kontrakt af sig. Den gælder til 2020, oplyser klubben fra den danske 1. division.

Fodbold: Anfører Mathias Jensen (Celta Vigo) og Joakim Mæhle (Genk) er ude af EM-kvalifikationskampen med U21-landsholdet på fredag mod Polen. Skader har i stedet sendt Magnus Christensen (AaB) og Alexander Munksgaard (FCM) ind i truppen. Hvide U21-landsholdet vinder mod Polen, er holdet sikret kvalifikation til EM i Italien i 2019.