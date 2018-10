Superligaen satser stort på e-sport med ny liga 16 hold skal dyste i Fifa 19 i en eSuperliga. Kampene bliver massivt dækket via streaming og på tv.

For tilskuerne til kampe i den danske superliga er Viktor Fischer, Nicklas Helenius og Jakob Poulsen velkendte navne, men fremover bør de også bide mærke i for eksempel August Rosenmeier, Mikkel Bach og Mohamad Al-Bacha. De er nemlig blandt spillerne i en satsning, der skal bringe den bedste danske fodboldrække på omgangshøjde med den generation af danskere, som er vokset op med computere og playstation.

Allerede 5. november bliver eSuperligaen, hvor der dystes i EA Sports Fifa 19, skudt i gang, og det bliver med deltagelse af alle superligahold minus FC Nordsjælland samt sidste sæsons tre nedrykkere til 1. division. Turneringen ser dagens lys i et samarbejde mellem Divisionsforeningen, det svenske produktionsselskab Dreamhack samt Discovery Networks, der vil dække kampene massivt via livestreaming og - de største opgør - på Canal 9.

»Klubberne har længe haft e-sportshold og har længe haft en ønske om at levere en e-sportsturnering, men det har været afgørende, at vi kunne levere sådan en turnering på det niveau, vi leverer Superligaen på«, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Turneringen kommer til at løbe over 17 uger med 15 spilledage, og i hver runde afvikles to kampe - en på hjemmebane og en ude. Det er den samlede målscore i de to kampe, der bliver afgørende, og i tilfælde af uafgjort er mål scoret på udebane som i det virkelige liv afgørende.

Danmark har nogle af de bedste Fifa-spillere, og for eksempel har August Rosenmeier og Mohamad Al-Bacha tidligere vundet verdensmesterskabet. I den nye eSuperliga kan spillerne også optjene point, der tjener som kvalifikation til VM.

»Vi har været mange gode Fifa-spillere i Danmark i mange år, der har skullet leve igennem international succes. Nu får vi en liga herhjemme, så endnu flere danske talenter kan komme frem, og det giver kæmpe muligheder ikke kun for os, men også for klubberne til at komme ind i e-sport«, siger Lasse Bækkelund, der i den nye liga skal repræsenterer OB.

Den samlede præmiesum er 365.000 kroner, og på holdene er der som minimum en spiller på professionel kontrakt. Der er dog endnu et stykke vej til, at eSuperligaen kan blive et decideret levebrød for deltagerne, men en indtægt som et fornuftigt studiejob bliver det til.

Det helt store spørgsmål i forbindelse med lanceringen af eSuperligaen er, om initiativet fænger hos den gennemsnitlige fodboldtilskuer.

»Vi kan jo håbe, at de gamle fans af klubberne også vil følge med i e-sportspillerne, nu hvor de rent faktisk repræsenterer klubberne. Når de ser, at en Fifa-kamp kan ende 6-5, hvor en superligakamp mellem de to klubber måske ender 0-0, så kan det jo være, de tænker, okay, det er faktisk ret sjovt det her. Og så sætter de sig måske ned og spiller selv eller følger med på internettet«, siger Lasse Bækkelund.