Analyse: Christian Eriksen var savnet i Dublin, men Danmark er i favoritrollen Åge Hareides landshold spiller ikke champagnefodbold - og det er også svært mod en meget defensiv modstander - men resultaterne er imponerende, og det vil være en skuffelse, hvis ikke det ender med en gruppesejr i Nations League

Nu bliver Åge Hareide måske lidt sur, for han sagde jo inden opgøret mod Irland, at han ikke vil høre nogen dagen derpå sige, at Danmark havde vundet, hvis Christian Eriksen havde været med. For det er vigtigere, mener landstræneren, at fokusere på de spillere, der var på banen i 0-0-kampen på det stadion i Dublin, hvor Eriksen i november sidste år lavede tre mål i 5-1-sejren, der sikre slutrundebilletten til VM i Rusland.