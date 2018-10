Analyse: Hareide så vindere og 'tabere', og der var ikke megen snak om savnet af Christian Eriksen Landsholdet viste bedre og mere offensivt indstillet spil i 2-0-opgøret mod Østrig end i lørdags i Irland. Plusser til Lukas Lerager, Pierre Emile Højbjerg, Sisto og Jonas Knudsen. Minusser til Yussuf Poulsen og Kasper Dolberg.

Der er slutrundekampe hvert andet år, VM eller EM. Det er toppen, når det handler om landsholdsfodbold, som mere og mere står i skyggen af Champions League, hvor de store klubhold er bedre og stærkere end landsholdene. Der er kvalifikationskampe til slutrunderne. Og nu har vi fået den nye Nations League. Så ganske almindelige venskabsopgør for landsholdene – eller træningskampe kan vi også kalde dem - rangerer allernederst.



Der er ikke noget på spil, ofte afbud fra flere af de bedste spillere, masser af ind- og udskiftninger, og tilskuertallene er som regel lave. Men trænerne har brug for venskabsmatcherne og især de dage, hvor trupperne er samlet. Spillerne kan træne og forberede sig til kampene om point og nye, unge folk blive bekendt med spillestil, taktiske planer og den måde, samarbejdet på og udenfor banen skal foregå på.

Venskabskampe kan sjældent ophidse ret mange, og 7.386 på tribunerne til opgøret mod Østrig på MCH Arena i Herning var det laveste tal til den slags kampe i perioden, mens Åge Hareide har været landstræner. Der var 9.194 tilskuere til Hareides debutkamp samme sted, mod Island i marts 2016.

Men både trænerne, spillerne og nok også de, der så på, fik nu en positiv og opmuntrende oplevelse i forhold til den halvkedelige forestilling, vi blev præsenteret for i Dublin lørdag aften, da Irland og Danmark spillede 0-0.

Lukas Leragers kanonscoring til 1-0 var højdepunktet, og da Martin Braithwaite til sidst efter et hurtigt, direkte angreb øgede til slutresultatet 2-0, var der denne gang ingen grund til at snakke om, hvor meget landsholdet savner den skadede Christian Eriksen.

En anden slags kamp end i Irland

Det var selvfølgelig også en anden slags kamp end i Irland, hvor hjemmeholdet satsede mere på ikke at tabe end at vinde, og Hareides tropper spillede uden at trykke speederen i bund, når der skulle angribes – fordi ét point var fint. Østrigerne ville spille mere med, og det danske spil var i offensiven mere ambitiøst, frigjort og målrettet.

Vi så i de bedste perioder fine kombinationer i små rum, god bevægelse foran boldholderen og meget bedre kant- og backspil end i Dublin. Der var tidlige indlæg fra siderne, og vi så, at det er godt at spille med en venstrebenet mand som venstre back. Jonas Knudsen gik flittigt med helt frem, og hans indlæg med venstrefoden var mange gange bedre end Jens Stryger Larsens i Irland-kampen.

Landsholdets defensive styrke er imponerende. Det var flot at spille til nul igen med tre nye spillere i forhold til kampen mod Irland sammen med anfører Simon Kjær i den bageste kæde. Kjær blev mod slutningen afløst af Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der for tiden er sikker i startopstillingen, når det ikke handler om venskabskampe.

Åge Hareide har fået meget ud af de to kampe, foruden at serien af kampe på stribe uden nederlag er øget til 21. Han har set Lukas Lerager som en dygtig spiller, der tænker sig om på banen, tilbyder sig godt og arbejder i holdets tjeneste. At Pierre Emile Højbjerg er tilbage med stor selvtillid, spilleglæde og masser af energi og lyst til at tage ansvar. At Pione Sisto har lagt nogle sløje præstationer bag sig og kan udfordre og skabe noget offensivt. Og at Jonas Knudsen står stærkt i konkurrencen om at blive fast på venstre back-positionen.