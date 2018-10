Ung dansker slår sensationelt OL-mesteren i Denmark Open Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vandt, og Line Højmark Kjærsfeldt fortsætter god formkurve.

I søndags vandt Mia Blichfeldt Dutch Open.

Tirsdag aften ekspederede Danmarks i øjeblikket bedste kvindelige badmintonspiller så spanieren Carolina Marin ud i første runde af Denmark Open med sejr på 21-19, 14-21, 21-19

Der er tale om den forsvarende OL-guldvinder, tre gange verdensmester og fire gange europamester, og som i år har vundet Japan Open og China Open. Og som Mia Blichfeldt aldrig tidligere havde slået eller endda vundet et sæt imod.

Danskeren spillede en fremragende kamp. I defensiven stod hun solidt og sendte mange af spanierens smash tilbage. I offensiven turde hun satse og udfordre verdensstjernen med præcise smash og dygtige spil, både på baglinjen og ved nettet.

»Det var en mega-fed oplevelse, og jeg er efterhånden begyndt at forstå, hvordan de allerbedste spillere skal slåes. Min målsætningen i turneringen var egentlig bare at vinde et sæt. Nu slapper jeg af i morgen (onsdag, red.), ser video, og så er jeg klar igen«, siger Mia Blichfeldt, der i anden runde møder indoneseren Gregoria Mariska Tunjung.

Sejr til Line Kjærsfeldt

Også Line Højmark Kjærsfeldt stod for en flot præstation i damesingle ved at slå verdensranglistens nummer 15, japaneren Aya Ohori. Kjærsfeldt, otte pladser længere nede på ranglisten, vandt 21-18 og 23-21 og fortsætter dermed sit gode spil fra Super 300-turneringen Chinese Tapei Open, hvor hun tabte finalen. I anden runde møder hun Beiwen Zhang fra USA, der besejrede den tredjeseedede OL- og VM-sølvvinder, indiske Pursarla V. Sindhu.

Danmarks bedste herredouble, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, er også klar til anden runde. 1 time og 7 minutter brugte parret på at vinde 25-23, 18-21, 21-16 over inderne Manu Attri/Sumeeth B. Reddy, nummer 27 i verden.

Intet tydede på, at første sæt skulle blive så spændende og tæt. Danskerne begyndte klart bedst og bragte sig komfortabelt foran 4-1 og 6-2. Føringen blev holdt, ved sætopholdet førte danskerne 11-5, og den blev udbygget til 13-7. Det lignede en overkommelig opgave, eller i hvert fald et nemt sæt at vinde for parret, der for en måned siden helt utroligt vandt China Open.



Det blev det ikke. Pludselig fik inderne overtaget og vandt fem point i træk, så stillingen var 13-12. Danskerne virkede nu nervøse, havde tunge ben og lavede mange fejl.



Duellerne blev længere

Samtidig med indernes comeback gik sættet fra korte til længere dueller. Danskerne fik oparbejdet små føringer, 16-13 og 17-14, men igen viste inderne god moral, kæmpede sig tilbage til 17-17 og bragte sig endda i front og fik to sætbolde ved stillingen 20-18. Så var det danskernes tur til at vise god moral. Sætboldene blev afværget, og i stedet vandt parret sættet på sin tredje sætbold.

Modsat første sæt kom danskerne dårligt ud til andet sæt. De halsede efter inderne, der på trods af lige at have tabt havde spillet sig varme og førte 11-7 ved opholdet. Her viste danskerne igen god moral, indhentede føringen og kom på 17-17. Men det blev ikke udbyttet. Inderne slog med det samme tilbage, bragte sig i stil med første sæt på 20-18 og lukkede denne gang sættet på den første sætbold.

I tredje sæt fulgtes parrene ad til 6-6, før danskerne trak fra og førte 11-7 ved opholdet. Føringen blev udbygget til 14-7 og 17-13, og den blev holdt til slut. Danskerne åndede lettede op, en hurtig og kedelig exit var undgået.



»Vi går og leder efter det spil, vi så gerne vil have frem, og det ved vi kan være en faldgrube. Vi har stor respekt for inderne og ved, at de spiller godt. Så vi er super glade for at vinde sådan en kamp, når det ikke kørte for os«, siger Anders Skaarup Rasmussen.