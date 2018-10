Lukas Leragers perlemål forhindrer en trist rekord Danmark vandt 2-0 over Østrig på mål af en nuværende og en tidligere Bordeauxspiller.

Lukas Lerager er som midtbanespiller en arbejdsom og pålidelig type, der er i høj kurs på den europæiske jobbørs. Men det der med at score mål er ikke ligefrem hans spidskomptence.



Det blev da til 3 i hans 40 kampe i første sæson i Bordeaux, men i denne sæson har Lerager ikke scoret i 15 kampe for den franske klub, og det blev heller ikke til mål i 16 kampe på de danske U-landshold.

Til gengæld har han nu scoret på det danske A-landshold. I dén grad. I sin 6. landskamp startede Lerager for første gang på banen, og efter 30 minutter scorede han et pragtmål til 1-0, der vil stå tilbage i erindringen meget længere end at kampen mod Østrig i Herning endte med en dansk sejr på 2-0.

Seks nye i startopstillingen

Lerager var en af seks nye spillere på Åge Hareides hold i forhold til 0-0-kampen i Irland i lørdags. Simon Kjær havde fået tre nye medspillere i forsvarskæden, midtbanetrioen var helt ny med Lerager, Pierre-Emile Højbjerg og Andreas Christensen, mens der i front var der genvalg til Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg og Pione Sisto.

Poulsen og Sisto agerede begge bande, da Lerager pingpongede sig på skudhold og fra kanten af straffesparksfeltet med højrebenet sparkede bolden helt op i det fjerne målhjørne. Et perlemål.

Indtil scoringen havde kampen trods et halvt nyt hold nærmest været en kopi af kampen i Dublin. Østrig havde bolden mest det første kvarter, men bortset fra et truende opløb i første minut var det uden at skabe chancer.

Danskerne havde fokus på den defensive organisation, der har resulteret i otte kampe uden scoringer imod i 2018. De midtjyske roligans havde derfor nemt ved at leve op den betegnelse og holdt hænderne i skødet eller lommerne, hvis ikke lige yndlingen, Pione Sisto, driblede fra en modstander.

Højbjerg var flittig på midten

Det gjorde, at lydbilledet blev domineret af en 40 østrigske fans, deres ene stortromme og Åge Hareides råb ind mod spillerne. Landstræneren havde mest fokus på at få den nye bagkæde med Ankersen, Kjær, Vestergaard og Knudsen længere frem på banen. Ligesom Hareide beordrede mere bevægelse uden bold blandt sine tre forreste spillere.

På midten var tilbagevendte Højbjerg flittig og blandede sig i det meste og ofte med succes i kombinationsspillet. Southamptonspilleren kom også til et par indlæg fra begge kanter og en enkelt forkølet afslutning fra distancen, da Yussuf Poulsen flot lagde bolden tilbage med brystet, men på minuskontoen blev et frispark og et hjørnespark skidt udført.

Yussuf Poulsen og en meget anonym Dolberg røg ud i pausen og Martin Braithwaite og Christian Gytkjær var nye i front fra starten af anden halvleg, der blev en langt mere åben slagudveksling. Braithwaite ramte målet på et direkte frispark og sparkede lige forbi efter at have spillet 1-2 med Gytkjær, var tæt på at nå frem til et godt indlæg fra Jonas Knudsen.

I alt seks danske udskiftninger efter pausen gik som så ofte før ud over rytmen i spillet, og Østrig var bedst i kampens sidste fjerdedel, hvor Kasper Schmeichel fik fumlet lidt med en afslutning og så en anden fra kort afstand ryge lige over mål.

2-0 til Danmark og 1-0 til Wales

I overtiden blev Braithwaite i ety dansk kontraløb smukt serviceret af Højbjerg med en bold i dybden, som blev omsat til Middlesbrough-spillerens andet mål i 27 landskampe.

Med Lukas Leragers fantastiske mål var det dog en kendsgerning, at Danmark ikke i denne omgang overgik rekorden på fire 0-0-kampe på et år, som stammer fra det ellers mindeværdige EM-år i 1992.

Danmark har dog to muligheder endnu med de to resterende kampe i Nations League mod Irland og Wales. Sidstnævnte overtog førstepladsen i gruppen med en 1-0-sejr over Irland i går i Dublin, men Danmark vil stadig kunne sikre oprykningen til den bedste kategori med to gange uafgjort i november.

Ritzaus livedækning fra kampen: