Velspillende Viktor Axelsen spiller sig videre i turneringen, han aldrig har vundet

Tennis. For fire år siden var hun i Wimbledon-finalen og fremme som nr. 5 på verdensranglisten, men siden er det stort set kun gået ned ad bakke for Eugenie Bouchard. Den nu 24-årige canadier er nr. 108 på verdensranglisten og måtte gennem kvalifikationen for at komme med i WTA-turneringen i Luxembourg. Her oplever Eugenie Bouchard en sjælden succes og er fremme ved kvartfinalen efter på overbevisende facon at have besejret den 3. seedede Carla Suárez Navarro i to sæt med cifrene 6-1 og 6-0.

Tennis. Elina Svitolina blev den 7. spiller, der kvalificerede sig til kvindernes sæsonfinale i Singapore. Ukraineren nød godt af et overraskende nederlag til Karolina Plisokva i Moskva. Tjekken tabte til veteranen Vera Zvonareva. Udover Svitolina har Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka og Petra Kvitova kvalificeret sig til den prestigetunge turnering. Et nederlag til Kiki Bertens i Moskva betød senere på dagen, at Pliskova blev den 8. og sidste spiller i sæsonfinalen.

Fodbold. Arsene Wenger, der stoppede som træner i Arsenal efter sidste sæson, har holdt pause siden da. Nu siger den 68-årige franskmand til Sky Sports, at han begynder at arbejde igen per 1. januar. Der har ifølge Wenger været stor interesse for at hyre ham siden han stoppede efter 22 år hos London-klubben.

Cykling. Asbjørn Kragh Andersen skifter til det tyske World Tour-hold Team Sunweb fra næste sæson. Dermed vil Asbjørn Kragh Andersen komme til at køre sammen med lillebror Søren Kragh Andersen, der har kørt for holdet siden 2017.

For 2019 there will be two Kragh Andersen's in the team, give a warm welcome to Asbjørn!



"The direction and the ways in which the team work are exactly the ways that I also like to work."



#WelcomeAsbjorn

https://t.co/uyNxhJ3kQR

#KeepChallenging pic.twitter.com/Jkuiwl9uby — Team Sunweb (@TeamSunweb) 17. oktober 2018

Basketball. De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors fik en sejrrig start på den nye sæson, da holdet slog Oklahoma City Thunder 108-100 på hjemmebanen i Oakland. Mestrenes helt store spiller Var Stephen Curry, der lavede 32 point. Rekordmestrene fra Boston Celtics vandt hjemme 105-87 over Philadelphia 76ers.

Ishockey. De forsvarende Stanley Cup-mestre fra Winnipeg Jets oplevede noget af et kollaps, da holdet med Nikolaj Ehlers på hjemmebane tabte 4-5 til Edmonton Oilers efter overtid. Jets førte 4-1, men magtede ikke at holde fat i den komfortable føring og blev knockoutet i den forlængede spilletid.

Fodbold. Frederik Roepstorff har forlænget sin kontrakt med 1. divisionsklubben FC Helsingør. Aftalen løber nu frem til sommeren 2020. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. 20-årige Roepstorff har fået spilletid i syv af sæsonens kampe for klubben.