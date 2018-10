FCM's debutanttræner får hovedrollen i Superligaen Kenneth Andersen er kastet ud i en stor opgave som afløser for Jess Thorup i den midtjyske mesterklub.

Peter Møller har DBU-kasketten på i sit nye job som fodbolddirektør, men han er meget spillernes mand. Når landsholdet vinder, er det mest spillernes fortjeneste, og hvis landsholdet taber – det sker jo så sjældent – er det landstrænerens skyld, har Møller også sagt med et grin.

Men det er, ved vi, virkeligheden i topfodbold. Cheftræneren er manden med det største ansvar – det er ham, der ryger først ud, hvis resultaterne og præstationerne ikke lever op til forventningerne. Trænerne har hovedroller. Derfor er det så spændende, når der nu kommer et helt nyt navn ind på superliga-scenen, hvor 50-årige Kenneth Andersen debuterer som FCM-træner i udekampen mod FC Nordsjælland i morgen.

Kenneth Andersen er overraskende for mange blevet afløser for Jess Thorup, der førte FCM til DM-guldet. Thorup har vundet mesterskaber og pokaler som spiller og som træner og haft ansvaret for U21-landsholdet.

Den nye Gent-træner har det bedste pointgennemsnit af alle superligatrænere i FCM. Kenneth Andersen har ingen baggrund som spiller på højt plan. Og det er selvfølgelig heller ikke i sig selv et minus. Han har i 10 år som U19-træner i mesterklubben vundet fem danske mesterskaber og flere turneringer i udlandet.

Men kan han stå for presset, har han gennemslagskraft nok udadtil og indadtil, magter han at håndtere opgaven, når han pludselig bliver interessant for medierne? Vi får se.

Landsholdsdebutanter hjemme igen

Både FC Midtjylland og FC Nordsjælland har haft mange spillere afsted på landsholdsopgaver, så Kenneth Andersen og kollega Kasper Hjulmand i Farum havde først deres trupper samlet igen fra i går. FCM’s Tim Sparv var anfører for Finland i to Nations League-kampe, og i Kuwait fik Awer Mabil debut på det australske landshold.

Mabil kom ind og lavede det sidste mål i en 4-0-sejr. Bozhidar Kraev var med hos Bulgarien, der slog Cypern og tabte til Belgien. FCN’s lynhurtige Jonathan Amon debuterede på det amerikanske A-landshold i en 1-1-kamp mod Peru, og Karlo Bartolec fik debut for Kroatiens viceverdensmestre i en venskabskamp.

Kasper Hjulmand og Kenneth Andersen er to af de nuværende superligatrænere, der ikke har spillet i den bedste danske række. Jess Thorup, nu i belgiske Gent, har 290 superligakampe på sit cv. Så Thomas Thomasberg i Randers FC har med 233 overtaget positionen som træneren med flest kampe som spiller i Superligaen. Efter ham følger David Nielsen (214), Allan Kuhn (124), Morten Wieghorst (117), Jens Berthel Askov (109), Bo Henriksen (102) og Ståle Solbakken (93).

Til udlandet og tilbage igen

Jess Thorup og Thomas Frank, ny cheftræner Brentford i den næstbedste engelske række, er to af de danskere, som har fået mulighed for at få nye impulser og udvikle sig sportsligt og som person, opleve en anden fodboldkultur og mentalitet og suge erfaring til sig.

Måske til brug i Superligaen, hvis de vender tilbage her. Kasper Hjulmand har – ligesom Ståle Solbakken – været ude og vende i udenlandske klubber. Lars Olsen er landstræner på Færøerne, men nævnes ofte, når et trænersæde i Superligaen skal besættes. Og en træner som Henrik Pedersen, tidligere HB Køge, der for kort tid siden blev fyret i tyske Braunschweig, står nok på nogle danske klubbers kandidatliste.

Johnny Mølby sagde ja til udfordringen som assisterende træner i Esbjerg. Det har været gavnligt for vestjyderne i comebacksæsonen. Ekslandsholdsspilleren med 168 superligakampe som træner i AC Horsens og Viborg og 127 som spiller roses for at have indvirket stærkt på, at Esbjerg-holdet har en disciplineret og stærk defensiv.

Cheftræner John Lammers er en hollænder, der gerne vil spille fin offensiv 4-3-3-fodbold, som vel er opfundet i Johan Cruyffs Holland. Men når Esbjerg kun kan score 14 mål i 12 kampe, er det vigtigt kun at lukke få ind. Den opgave er lykkedes, og derfor er Esbjerg overraskende nummer fire ved indgangen til 13. runde – hvor Kenneth Andersen får en hovedrolle.