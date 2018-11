130.000 følger med i Cathrines liv på hesteryggen Dressurrytteren Cathrine Dufour er meget aktiv på det sociale medie Instagram. Her åbner hun for livet som en af verdens bedste i sin sportsgren.

Dressurrytteren Cathrine Dufour er en af verdens bedste i sin sportsgren, og det kan ud over høje ranglisteplaceringer og medaljer direkte aflæses på den 26-årige OL-deltagers instagramprofil. På det sociale medie, hvor hvert opslag ledsages af et billede eller en video, har Cathrine Dufour 130.000 følgere, og de kan jævnligt følge hendes gøren og laden på hesteryg.

Hvorfor er du aktiv på de sociale medier?

»Det startede med, at jeg gjorde det for sjov. Jeg startede helt småt ud og begyndte at lægge nogle træningsvideoer op, som folk inden for min sportsgren fandt rimelig interessante, og det blev hurtigt stort Det er et forsøg på at åbne op for min verden, og det har de sociale medier hjulpet mig til at gøre. Det har nu fået en størrelse, hvor det har et formål, og jeg kan henvende mig til et stort publikum. Det behøver ikke altid være perfekt, men må også gerne være træningsorienteret, og hvordan jeg håndterer problemer inden for min sportsgren. Men jeg er begyndt at tænke mere over det nu, end da jeg havde 1.000 følgere«.

Du er jo kendt i kraft af din dressurkarriere, men der er også en privat side af Cathrine Dufour. Hvordan skelner du mellem de to sider i dine opslag?

»Jeg skelner helt sikkert mellem privat og sport. Min sport er også meget livsstil. Den del af mig, der lever inden for sporten, det er også meget min egen person. Så jeg lægger en blanding af begge dele op. Selvfølgelig er der nogle private ting, som jeg ikke lægger op, men det er også en del af mig, at jeg åbner mere op for min verden, end andre inden for min sportsgren har gjort. Det har jeg savnet ekstremt meget ved de andre ryttere, at de bedste i verden har lagt noget op og vist, hvordan de træner, eller har åbnet op for, hvordan de er kommet til det sted, de nu er i dag. Så jeg prøver at lukke så meget op, som jeg har lyst til og kan, for at inspirere og åbne op på en anden måde, end der har været gjort i min verden«.

Kan aktiv tilstedeværelse på sociale medier hjælpe i karrieren? Har den hjulpet din?

»Det er lidt på forskellige plan. Nu har jeg selv valgt at starte et projekt for at hjælpe de unge på vej. Og det er en del af min karriere. En ting er, at jeg er på toppen af verdensranglisten, men så lever jeg også af at undervise kommende ryttere. Det er et redskab til at få fat i de unge, der går rundt derude og måske ikke får den rigtige hjælp. En anden del af det er selvfølgelig også at få nogle partnerskaber. Jeg har et større netværk nu, og det er lidt nemmere at få fat i nogen partnere, der vil gå med i nogle projekter, fordi mine sociale medier er så udbredte, som de er«.

Kan en aktiv tilstedeværelse på de sociale medier være med til at skaffe sponsorer?

»Jeg tror, det er et trinbræt frem mod et samarbejde. Jeg tror ikke, det er tungen på vægtskålen, men de er måske lidt mere positivt stemte, hvis de ved, jeg er derude og jeg er synlig. Det er der selvfølgelig nogle virksomheder, der leder efter«.

Har du haft negative oplevelser på de sociale medier?

»Ja, helt bestemt. Der er altid, uanset hvilke videoer jeg lægger op, nogle haters eller nogle, der skriver noget negativt. Jeg har fra starten gjort det klart, at jeg gerne ville have en positiv vibe, så enten sletter eller ignorerer jeg det, hvis der er noget negativt, som begynder at være ongoing. Det er også en del af det, og jeg siger heller ikke, at den måde, jeg gør det på, er den fulde sandhed. Overhovedet ikke. Jeg kan sagtens tåle kritik, og det er også spændende nogle gange med de debatter, der starter. Så længe det er på et sobert niveau, og hvor det er konstruktivt, men ikke bare bliver hakkehak. Det gider jeg ikke gå ind i, så bryder jeg af. Der er også en bagside af medaljen, men jeg synes helt klart, fordelen er større«.

Du har 130.000 følgere på Instagram. Hvordan er det, at så mange interesserer sig for dig?