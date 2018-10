Fåmælt Tyson om at være nervøs: Jeg vidste, at jeg ville vinde, hver gang Mike Tyson og Mikkel Kessler fortalte et hengivent publikum i København om deres karrierer i og uden for bokseringen.

Danmarks ukronede croonerkonge, Michael Carøe, kigger ud i salen fra scenekanten, hvor folk sidder fulde af forventning i deres stiveste puds ved de pænt dækkede borde.

»Med fare for at blive sagsøgt: Leeet’s get ready tooo ruuumble!«, råber han for at opildne publikum.

Han forsøger sig med jokes, lir og Frank Sinatra-numre, men det er ikke ham, de er kommet for at se i dag.

Nej, det er to af verdens største boksekoryfæer nogensinde, der er hyret til et talkshow. Mikkel Kessler og Mike Tyson, der tilsammen har bokset 105 kampe i henholdsvis supermellemvægt og sværvægt, fortæller i løbet af de næste tre timer om deres karrierers op- og nedture, deres største kampe og om livet uden for ringen.

Foto: Mads Nissen

Arrangørerne har valgt Danmarks mest Las Vegas-agtige bygning til at huse arrangementet. Så snart man træder ind i Cirkusbygningen i København, bliver man mødt af dæmpede røde farver, levende lys og en pianist i hvid smoking, der sammen med en jazzsangerinde i glitterkjole byder de nyankomne gæster ind i varmen.

De fleste stiller sig direkte i køen til salen, mens folk som Peter Schmeichel, Amin Jensen og Brian Sandberg slår et smut forbi den røde løber.

Salen er fyldt op, og dagen efter gentages succesen i Herning. Billetprisen starter ved 950 kroner. Vil man have et billede med de to stjerner, koster det over 3.000 kroner.

Men hvem af de to herrer trækker egentlig mest? Danmarks måske bedste bokser nogensinde eller Iron Mike, den kontroversielle verdensstjerne, der har tjent milliarder, brugt dem igen, siddet i spjældet og bidt et øre af en modstander?

Til pressemødet et par timer før talkshowet er der ingen tvivl. Småsnakken blandt journalisterne og fotograferne forstummer fuldstændig, så snart en arrangør diskret fortæller, at »nu kommer han«.

Ind træder 52-årige Tyson i grå T-shirt, lyseblå jeans og hvide sneakers. Bag ham kommer Kessler, der normalt i sig selv er lidt af et tilløbsstykke. I dag er han nærmest usynlig.

Jeg vidste, at jeg ville vinde, hver gang. Jeg havde trænet til det hele mit liv Mike Tyson

Spørgsmålene er til Mike Tyson. Pressen vil vide, hvad han synes om Danmark, hvordan livet som verdensmester var, og hvordan et menneskeøre smager?

Foto: Mads Nissen

Tyson er vant til opmærksomheden og tager den med et smil. Siden han var 20 år gammel, har han mere eller mindre konstant været fulgt af journalister, dokumentarfolk og paparazzi.

»Det er alt for meget, men jeg elsker det«, siger han om opmærksomheden.

Et skakspil

Journalist Ulla Essendrop styrer aftenens talkshow. Først interviewer hun Kessler, så Tyson og til sidst dem begge. Kessler, der i sin aktive karriere var en relativt sky og privat mand, har efter sidste års officielle karrierestop åbnet sig mere og reflekterer nu over karrieren som elitesportsmand.

Foto: Mads Nissen

Kessler fortæller, hvordan han »sad på potten i 14 dage op til hver kamp«, og at alt omkring ham forsvandt, når han var i ringen. Nervøsiteten har været en bærende drivkraft for hans succes.

Han forklarer, hvordan han ser boksekampen som et skakspil, hvordan det psykologiske spil allerede begynder ved indvejningen. Hvordan man tager kampen én runde ad gangen, skiftes til at forsvare sig og angribe og kører hinanden træt. Hvordan han nogle gange kiggede ud på nummerpigen og måtte indse, at »fuck, det er kun 4. runde – jeg troede det var 8.!«.