Veltilpas Olesen starter nøjagtig som dengang, han vandt turneringen Thorbjørn Olesen er på en delt andenplads efter første runde i Tyrkiet.

Thorbjørn Olesens golfår er - målt på indtjening, topplaceringer og gennemsnittet for hans runder - allerede hans suverænt bedste, og efter en mental hård periode op til, under og efter Ryder Cup er formen ved at vende tilbage til sæsonafslutningen på European Tour.

Med Turkish Airlines Open i Belek er der taget hul på de tre turneringer, der udgør sæsonfinalen for de bedst rangerede på pengelisten, og her fik Thorbjørn Olesen en fremragende start i tyrkisk sensommervejr på Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Faktisk er hans indledende runde nærmest identisk med starten for to år siden, da danskeren vandt sin fjerde turnering på European Tour.

Dengang indledte Thorbjørn Olesen med en bogeyfri runde i 65 slag og var på andenpladsen, 1 slag efter den førende, som i 2016 var sydafrikaneren George Coetzee.

I år startede Thorbjørn Olesen med en bogeyfri runde i 65 slag og er på en delt andenplads, 1 slag efter den førende, som er ireren Paul Dunne.



Ryder Cup kostede mange kræfter

»Mentalt og fysisk var jeg træt efter Ryder Cyp, og fordi jeg spillede i 11 af 14 uger op til. Det har også tæret mentalt«, forklarede Thorbjørn Olesen forud for turneringen i Tyrkiet til Viasat Golfs Facebookside.

»Jeg var nede i et par uger og følte mig ikke godt tilpas. Jeg kæmpede med det i British Masters og i sidste uge i Kina, men efter den første runde kom jeg stille og roligt ind i en bedre rytme«, forklarede Thornbjørn Olesen, der i sidste uges WGC-turnering i Shanghai efter en dårlig start med en runde i 75 slag sluttede på en delt 7.-plads.

Og rytmen sad lige i skabet på førstedagen på banen i Belek, som Olesen godt kan lide.

Efter seks birdies måtte han på de sidste to huller kæmpe lidt for at redde par, efter på 18. hul at have slået dagens første skæve drives ind mellem nogle træer, hvorfra han dog han frit udsyn til green, som han dog missede at ramme.

Forskellig skæbne på sidste hul

Lucas Bjerregaard lavede derimod birdie på sidste hul, og ligger på en delt 32.-plads med en runde i 70 slag, 1 bedre end Søren Kjeldsen, der sluttede sin runde på 10 hul med en dobbeltbogey, fordi han andetslag ramte en el-mast, så bolden endte i et område, hvorfra han ikke kunne spille den, og derfor måtte vende tilbage og slå en ny.

»De to sidste drives var dagens eneste dårlige så, så jeg er ikke langt væk, men jeg har også spillet rimelig solidt i de seneste mange måneder, uden det har været oppe og ramme det højeste niveau. Jeg har kun misset et cut siden maj«, påpegede Søren Kjeldsen overfor Viasat Golf om sin runde.