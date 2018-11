Ingen i offentligheden ved, hvem der egentlig ejer Vejle Boldklub

Det er ganske enkelt et paradoks.

Andrew Zolotko fra Moldova fremstår som hovedaktionær i Vejle Boldklub og styrer sammen med sin kinesiske partner Lucas Chang klubben. Men de udgør åbenbart kun facaden.

De har selv tidligere erklæret, at der står en ukendt investorgruppe bag dem. Allerede lige efter deres overtagelse af klubben i juni 2016 meddelte Zolotko, at der er en »stor investorgruppe bag os«, og at han er »ansigtet på projektet«. Men de to partnere ønsker ikke at oplyse, hvem pengemændene i investorgruppen er.

Derfor ved ingen i offentligheden, hvem der egentlig ejer Vejle Boldklub.

I princippet kunne det være hvem som helst. Kriminelle, der ønsker at bruge klubben til at vaske penge hvide, eller en stor gruppe spilleragenter, som vil optimere værdien på deres spillere. Det kunne også være pæne forretningsfolk med legale midler, men hvorfor vil de så ikke stå frem?

Især når Politiken søndag kunne fortælle, at klubben under Zolotko og Chang har hentet ikke mindre end 58 spillere fra 29 lande på kun to et halvt år – og at Chang ville bruge Vejle Boldklub i en mystisk spillerhandel med Manchester City til selv at tjene 2,1 million kroner.

Kinesisk ejer ville bruge Vejle Boldklub i dobbeltspil for millioner af kroner

De to partnere har ikke svaret på Politikens skriftlige spørgsmål om, hvem der er med i investorgruppen, eller hvorfor navnene er hemmelige.

Ingen bremseklods

Det fremgår af Divisionsforeningens manual for klublicenser, at klubbers ansøgninger om licens skal indeholde oplysninger om virksomheder, der »direkte eller indirekte kontrollerer klublicensansøgeren hele vejen op til og med den ultimative kontrollerende part – og om eventuelle parter, der direkte eller indirekte ejer 10 procent eller mere af klublicensansøgeren eller på anden vis udøver væsentlig indflydelse på klublicensansøgeren«.

Direktør Claus Thomsen fra Divisionsforeningen siger, at han ikke kender ejerforholdene i Vejle, fordi det er fortrolige oplysninger.

»Det afgørende er, hvordan det konkret er skruet sammen. Hvis hver enkelt investor i denne gruppe kun ejer en lille andel af aktierne, som er under 10 procent, er der ingen oplysninger om det. Men hvis man ejer mere end 10 procent, skal der være en identifikation af investoren. Men jeg kan ikke sige mere, end der står i reglerne, fordi det er fortroligt, hvad klubben har oplyst for at få licens. Der er ikke krav om offentlighed omkring de her oplysninger«, siger Claus Thomsen.

Direktør i Spillerforeningen Mads Øland mener, at det burde være kendt, hvem der ejer klubberne – herunder Vejle Boldklub.



»Det er helt forkert, hvis turneringsarrangørerne ikke har krav til, at de skal kende de reelle ejere af klubberne. Ellers er vi voldsomt eksponeret og i risiko for, at vi kan komme i kløerne på hvem som helst i vores fodboldindustri«, siger han og tilføjer:

»Der er ikke pligt til, at klubberne eller klubejerne oplyser om deres samarbejdspartnere. Her er der ingen bremseklods. Hverken DBU, Divisionsforeningen eller Fifa har regler, der kan forhindre uheldig ageren fra en samarbejdspartner. Spillerne kender ikke og kan ikke gennemskue forretningsinteresserne bag klubben«, siger Mads Øland.

Politiken afslørede søndag, at dokumenter fra Football Leaks viser, at Lucas Chang har haft en plan om at udnytte klubben til egen vinding. Sammen med Zolotko besøgte Chang en af verdens største klubber, Manchester City, kun få måneder efter overtagelsen af Vejle i 2016. Efter besøget skrev en af de øverste chefer i den engelske klub med Chang, og han sendte også interne e-mails til sine kolleger om Changs plan:

»Han ejer også Vejle Boldklub AS og vil bruge denne klub til at udvikle og handle kinesiske spillere«.

Ifølge chefen fra Manchester City foreslog Chang, at den engelske klub købte den kinesiske spiller Hu Ruibao fra Guangzhou Evergrande og lejede ham ud til Vejle – og Chang skulle som agent have 250.000 pund (2,1 million kroner).

»Agenten er tilknyttet VB og kan garantere minutter på førsteholdet til spilleren«, skrev chefen.

Vejle skjuler agenters rolle i spillerhandler

En usædvanlig garanti. Normalt er det træneren, som udtager et hold ud fra et sportsligt og ikke et økonomisk udgangspunkt. Manchester City skulle ikke selv bruge spilleren. Ideen var at bruge Vejle til at øge den kinesiske spillers værdi gennem kampe i en europæisk liga – og derefter sælge spilleren til Kina igen.

Lucas Chang har ikke villet svare på Politikens skriftlige spørgsmål om sagen, men i går sagde han i et kort telefoninterview til Vejle Amts Folkeblad, at »det er ikke noget, jeg kender til«.