Perlemål af AaB's sjældne og FCK's bedste målskytte giver uafgjort Dame N'Doye sikrede FCK point mod AaB, der kom foran efter mønsterangreb.

Mål forandrer og definerer fodboldkampe, så tilbage i erindringen står et par pragtfulde scoringer og et flere spektakulære muligheder i begge ender for at afgøre kampen i de sidste ti minutter.

Målene har således udvisket indtrykkene fra en mindre mindeværdig første halvleg, hvor Robert Skov stod for de to mest bemærkelsesværdige episoder med et stolpeskud og en opgivende attitude, da Jan Gregus overtrumfede sin yngre og ellers træfsikre holdkammerat og tog et frispark - der endte langt over mål.

Anden halvleg fik en langt mere livlig start, da Phillip Ochs driblede og sendte et fladt indlæg ind foran mål, hvor Tom Van Weert var tæt på at dirigere bolden inden for målrammen.

Det var indledningen på en god AaB-periode, der kulminerede med et mål, hvis skønhed lå i forarbejdet. AaB brød et FCK-opspil, Oliver Abildgaard leverede en veltempereret aflevering ud på venstrekanten, hvorfra Jakob Ahlmanns flade indlæg blev et oplæg til Lucas Andersen, der med en yderlig afslutning scorede det første mål i 272 minutter mod FCK.

Målet var Lucas Andersens 5. i 48 Superligakampe, og det første i Aaborg siden 2012, da han som 17-årig scorede mod Brøndby og en måneds tid senere skrev kontrakt med Ajax.

Lucas Andersen var også tæt på, da han efter at have opsnappet Jesse Joronens udspark forsøgte at sende bolden i mål fra midten af banen, men efter målet mistede AaB gradvist initiativet og boldbesiddelsen, og med en sidste kraftanstrengelse efter en hård uge med 1-0-sejr over Brøndby og 0-0 ude mod Slavia Prag lykkedes det FCK at få et point ud af kampen.

Jan Gregus blev lige som Pieros Sotiriou udskiftet i pausen, så Robert Skov fik eneret på at sætte sit varme venstreben på et par frispark, som begge var indenfor ramme, men også inden for Jakob Rinnes rækkevidde.

Den svenske målmand skulle dog have haft fire meter langt teleskoparme, hvis han skulle have haft en chance for at afværge udligningen, som Dame N’Doye efter et indlæg fra Rasmus Falk og en brysttæmning kanonerede helt op i det ene målhjørne.

FCK’s alle tiders mest scorende spiller var tæt på at score igen minuttet efter, og Lucas Andersen sparkede over på en anden god mulighed for at blive både matchvinder og dobbelt målscorer.